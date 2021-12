"El último coletazo de la pandemia": El mensaje de esperanza de García Sastre y su mujer a Jesús Calleja

“Feliz Navidad a todos. Queremos decir a todos los españoles que aún estamos en momentos que no son lo que quisiéramos, con respecto a celebrar las Navidades, por los contagios que está ocasionando ómicron”, comienza Adolfo García Sastre su mensaje en vídeo. “Pero sin embargo, queremos transmitir un mensaje de esperanza sobre lo que está ocurriendo con ómicron ”, prosigue. “Hay mucha gente que ya está inmunizada y sabemos que ómicron, aunque es muy contagioso, no da lugar a una enfermedad tan severa como las variantes anteriores, incluida delta”.

Su mujer, Ana Fernández Sesma, toma la palabra haciendo hincapié en la vacunación. “Tenemos unas vacunas magníficas que nos están protegiendo. Aunque haya subido la inmunidad, no lo suficiente como para no estar protegidos. En España, con un 90% de vacunación, estamos muy protegidos en cuanto a hospitalización y muerte, lo cual es muy esperanzador, porque sabemos que aunque vengan más olas no vamos a estar en la situación del año pasado. Seguimos apoyando nuestras vacunas pero, por supuesto, también seguid usando las mascarillas, tened cuidado en los interiores, haceos test de antígenos si nos juntamos con gente, y seguir manteniendo la distancia porque, por desgracia, aún no hemos acabado, pero ya empezamos a ver la luz al final del túnel”.