Una chica bisexual y sus padres gays crean la serie juvenil del momento

De 'Sensación de vivir' a 'Generation'

El mellizo sufre en realidad un amor no correspondido por el chico popular del instituto, Chester (Justice Smith). A diferencia del cliché en series juveniles, éste no es el típico 'cachas' jugador de fútbol americano, sino un extrovertido gay, jugador de waterpolo, que intimida a todos sus compañeros, pero para bien:

Una realista y acertada exageración de la diversidad sexual

Los Barnz, la excepcional familia 'queer' detrás de 'Generation'

"Es asombroso que nuestros hijos adoptados también sean 'queer'"

"Por cierto, soy bisexual": así salieron del armario Zelda y su hermano

Cada miembro de la familia ha tenido una experiencia distinta saliendo del armario, aunque los hijos fueron un poco más despreocupados al respecto. "Zelda salió del armario al final de una carta que nos escribió desde el campamento un verano", conto Ben. "Oh, por cierto, soy bisexual", dijo al final del texto. "Me respondieron y me apoyaron mucho, pero hicieron muchas bromas", comenta ahora entre risas.

Del intercambio entre padre e hija nació 'Generation'

Ben también aprendió nuevas palabras, como 'skoliosexual'. "No sabía lo que significaba. Las personas de la edad de Zelda no quieren ser encasilladas o categorizadas sexualmente, pero también quieren ser etiquetadas e identificadas correctamente".

La serie está llena de guiños irónicos a los mandatos morales que imperan hoy en día, como cuando la madre adolescente le dice a su recién nacido que lo único que no le gustaría es que "defienda el heteropatriarcado", como contrapunto al sentimiento de de culpabilidad que la invade por tener que separarse de él; o la chica hetero sorprendida porque su novio le pida tanto permiso para tener sexo. "Tanto consentimiento me hace verle taan sexy", le dice a sus amigas.



Cuando a Zelda le pidieron que fuera la voz de la Generación Z, reflexionó. "Creo que somos muy conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, más que otras generaciones", dijo. "Pero, al mismo tiempo, somos adolescentes, por lo que podemos ser muy miopes".



La guionista de Generation describe la creciente prevalencia de lo que ella llama "síndrome del personaje principal", en el que los adolescentes se comportan de una manera que hace que sus compañeros digan: "Tú no eres el personaje principal". "Esa es una frase que he escuchado mucho", añade. Y su padre toma nota: "¡Tenemos que poner eso en la serie".