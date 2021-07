Gillian Anderson confiesa que no usa sujetador: "No me importa si el pecho me llega hasta el ombligo"

Gillian Anderson , actriz conocida por sus papeles en las series Expediente X, The Crown o Sex Education, ha afirmado que no usa sujetador nunca. "No me importa si mis pechos llegan a mi ombligo", ha declarado para defender su postura.

Todo a raíz de una pregunta de una seguidora, que cuestionaba a la actriz de 52 por su look favorito durante el confinamiento. “Probablemente sea el mismo que fuera del encierro. Quiero decir, me he vuelto muy vaga y ya no uso sostén. No puedo usar sostén. No puedo, no, no puedo. Lo siento”, reconocía la artista.