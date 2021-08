El Gobierno no inscribe en el registro a la 'Asociación de abducidos por alienígenas' porque no los encuentra

¿Ahí alguien ahí?, debieron preguntar los encargados de notificar a la denominada como 'Asociación de abducidos por alienígenas de España' su inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones. Pero no había nadie a quien notificar. No ha trascendido si el motivo fue un error en la dirección, o si el Ministerio del Interior no tiene capacidad para notificar registros en el espacio exterior. El caso es que la curiosa publicación, aparecida en el BOE del pasado 10 de agosto, se ha hecho viral en las redes sociales.