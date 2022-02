"¿Qué les pasa a los seres humanos?": Ana Obregón, Santiago Segura y otros famosos claman "no a la guerra"

La actriz y presentadora Ana Obregón ha mostrado su repulsa a la guerra con un durísimo texto contra Putin. "Condeno enérgicamente cualquier tipo de guerra. Pero que en pleno siglo XXI Rusia ataque a Ucrania es inadmisible. ¿Qué esta pasando con los seres humanos? ¿Alguien me lo puede explicar? Hoy mi corazón está con el sufrimiento del pueblo ucraniano. Cuantas muertes inocentes víctimas de un loco. Putin, eres un asesino" , ha escrito en su perfil de Instagram:

El cineasta Santiago Segura también ha recurrido a Instagram para expresar su rechazo a la guerra, que "después de una terrible pandemia, solo puede traer retroceso, ruina, miseria y muerte". "Que tras los avances científicos y tecnológicos de los últimos siglos sigamos viendo conflictos bélicos alrededor del mundo habla mucho de lo incongruente que es el ser humano. O lo predecible", escribe el director de Torrente y Padre no hay más que uno, que termina con una reflexión constructiva: "Lo digo desde mi casa que tiene techo, y al lado de mi nevera, que tiene comida, pero siento angustia aunque la violencia se materialice a cientos o miles de kilómetros. Me deprime y me hace sentir impotente. Intentaré cada vez ser más pacifico y menos beligerante en mi reducido entorno. Limar asperezas antes que buscar confrontación, ofrecer soluciones en vez de insultos, tender puentes mejor que quemar carreteras… ojalá lo logre y que muchos sientan algo similar ante estos acontecimientos que ahora estremecen al mundo."