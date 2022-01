Se hacen públicas las últimas imágenes de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia

La abogada es muy activa en esta red social y se lanza a bailar algunos temas virales como el Jerusalema . En los vídeos comparte baile tanto con su hermana como con sus hijos y su marido. Sin embargo, Armentia parece haber borrado estas imágenes ya que su cuenta en la red social no tiene ya ninguna publicación.

Muestra de su faceta divertida es también una entrevista que Ainhoa concedió al medio local Gasteiz Hoy en 2019 , cuando aún no era conocida, durante la retransmisión en directo de los carnavales infantiles de ese año en Vitoria, ya que forma parte del AMPA del colegio de sus dos hijos.

No obstante, la mujer prefirió no dar más declaraciones y aseguró que no quería hacer "ningún tipo de comentario al respecto". Iñaki Urdangarin junto a su madre desde el pasado mes de junio, momento en el que recibió el permiso penitenciario.