"Hazlo por tu pene": un anuncio anima a vacunarse de Covid para "salvar las erecciones"

El clip muestra después un panel de médicos de la vida real , que advierten de que "los hombres que han tenido COVID tienen seis veces más probabilidades de desarrollar disfunción eréctil". Así que.. "hágalo por su pene" , insiste el Dr. Larry Levine , uno de los urólogos que salen en el anuncio. Alarmado por la noticia "bomba" que dan "los doctores del pene", Tim Meadows, horrorizado, exclama: "¿Qué estáis haciendo, chicos? ¡Id a poneros la vacuna!" , dice la estrella de la serie The Goldberg, que llega a bromear diciendo que "me cortaría mi propio pene para proteger mis futuras erecciones".

La idea del anuncio surgió de un pequeño estudio realizado en Italia con 100 hombres, que encontró una posible relación entre la enfermedad y la impotencia, concluyendo que el riesgo de disfunción eréctil para hombres con antecedentes de COVID-19 era 5,5 veces más alto de lo normal.



Aunque el estudio en sí no tuvo mucha repercusión, sí la suficiente para llamar la atención de los creativos publicitarios de la agencia Quality Meats, responsable del spot.



"Nos topamos con este estudio y pensamos, con todas las dudas que hay sobre las vacunas, los hombres necesitan escuchar esto", dijo Brian Siedband, uno de los fundadores de esta agencia, en un comunicado de prensa que recoge Business Insider.



"Especialmente los hombres más jóvenes que piensan que no están en riesgo [de sufrir un COVID grave], pero que quizás no estén pensando en los efectos a largo plazo", añadió.