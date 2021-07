Un hostelero de Viveiro ‘amenaza’ con invitar a Coca-cola y Red Bull a los niños que molesten

Domingo entiende que a veces es complicado controlar a los pequeños. “Yo también soy padre y los niños necesitan libertad y movimiento, tienen que quemar esa energía que tienen”, reconoce. Pero no está dispuesto a que molesten a otros clientes. “En alguna ocasión le he preguntado a un padre si el niño era suyo y me contestó que estuviera tranquilo, que no hacía nada. ¡Tuve que advertirle que se estaba comiendo las croquetas de la mesa de al lado!, cuenta divertido Domingo.