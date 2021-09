Un cómico de Buenafuente confiesa su problema de alcoholismo: "He dejado de beber, Andreu"

Pere Aznar narró en 'Late Motiv' (Movistar) su "grave" adicción y cómo la ha superado: "Llevo 67 días sin beber"

Buenafuente aplaude su "valentía" y "sinceridad" al compartir su historia

Cada vez son más los famosos que se arman de valor para confesar sus debilidades, su ansiedad, depresión o adicciones. Lo hacen cuando ya lo han superado, para desahogarse, para visibilizar un problema con el que muchos se sentirán identificados y ayudar a otros en su misma situación.

El último ha sido Pere Aznar. El cómico valenciano, conocido por sus colaboraciones en los programas de Andreu Buenafuente o de la cadena SER, ha compartido esta semana su historia personal, el grave problema con el alcohol que venía arrastrando hace tiempo.

"Necesitaba contarlo, desde el cariño, respeto y la comedia"

Lo hizo este martes en el programa Late Motiv de Movistar+, horas después de avanzar en redes sociales que iba a contarlo porque “necesitaba hacerlo, desde el respeto, el cariño, y cómo no podía ser de otra manera, la comedia”:

"He dejado de beber, Andreu"

“He dejado de beber, Andreu, he dejado de churrar, de pimplar, de mamar, de empinar el codo, de remojar el gaznate, le he dicho que sí al Solán de Cabras y que no a Froilán, ese es mi rollo ahora, Andreu”, comenzaba Pere Aznar su entrevista, Buenafuente, sin dejar de lado la comedia, a pesar de que lo que iba a contar era un tema muy serio. Una confesión que sorprendió al propio Buenafuente ya que prefiere no saber de qué van a hablar los colaboradores para reaccionar de forma espontánea.

Pere Aznar se sinceró con Andreu Buenafuente y los espectadores de su programa sobre el problema que llegó a tener con la bebida, cómo se había convertido en una peligrosa rutina en su vida y cómo se dio cuenta de que debía dejarlo.

"No necesitaba amigos para beber, cualquier excusa era buena"

El humorista de 40 años contó que empezó a beber a los 13 años, aunque últimamente no lo hacía para divertirse, sino para “silenciar pensamientos”, y su problema se agravó durante el confinamiento. "Había una especie de comodín de estamos confinados y todo vale. En mi compra semanal entraba mucho alcohol en casa", cuenta el cómico, que durante la cuarentena realizaba vídeos cotidianos para Late Motiv, junto a su pareja (también cómica) y su hija pequeña:

Pere Aznar admitió que "no necesitaba amigos ni ningún motivo concreto para beber". Atravesaba una crisis personal y cualquier excusa era buena como para bajar al bar: "Bebía por mi frustración laboral, por la inestabilidad en la pareja, porque no iba la página web de Renfe, o para celebrar que me había puesto los calcetines bien”.

"Bebía viendo series en el bar, la putada es que no me acuerdo de nada"

Se llevaba el móvil al bar y se pasaba horas bebiendo y viendo series, aunque el alcohol afectó a su memoria ya que no recuerda nada de ellas. "En un año me he estado bebiendo series, pero la putada es que tengo que volver a verlas porque no me acuerdo de nada".

El colaborador de Buenafuente, sin restar importancia al tema, le echó un poco de humor al comentar la visión borrosa que tiene de La casa de papel, la serie de Netflix sobre un atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que para él es “como un robo perpetuado en un Caja Rural de Soria por personajes con nombres tan pintorescos como Cuenca, Toledo y Segovia”.

"Entré en barrena, la cosa era grave"

Todo cambió a comienzos del verano pasado, cuando se dio cuenta de que "había entrado en barrena, estaba siendo grave la cosa". "Se lo conté a mi familia, le dije a mi padre que tenía un problema y que estaba dejando de beber, me apoyó mucho”, dijo Pere, que también celebró que dejar el alcohol le había ayudado a perder peso, hasta 14 kilos.

La visita a un tanatorio, el punto de inflexión: "Llevo 67 días sin beber"

El “momento catártico” que le hizo reflexionar fue la muerte de su amigo Charlie, y su visita a “un tanatorio de un pueblo en medio de la nada de Toledo".

Llegó con resaca del día anterior, confuso, y cuando se dio cuenta de que su amigo se había ido de verdad, se percató de su falta de conexión con la realidad. "Me hundí". Fue al baño, se quedó mirando fijamente el espejo y lo primero que pensó es "dónde podría haber un bar en ese pueblo de mierda”, lo que le hizo derrumbarse y darse cuenta de que realmente tenía un problema.

De aquella experiencia reveladora han pasado 67 días, los mismos que lleva ya sin probar ni una gota de alcohol, dijo al final de la entrevista, llevándose los aplausos de Buenafuente y el público del plató.

Buenafuente: “Ole tú, por tu valentía y sinceridad”

Tras la entrevista, Andreu Buenafuente felicitaba a su colaborador en las redes sociales por la “valentía” y “sinceridad” al confesar su problema con la audiencia:

El testimonio de Pere Aznar se ha visto amplificado por la entrevista que ha dado este miércoles en La Ventana de la Ser, programa en el que también colabora.

Desde entonces no para de recibir mensajes de apoyo en las redes sociales, por parte de gente impactada por su testimonio a pesar de no conocerle. “Reconozco que no te conocía y te seguía. Pero lo que has hecho. Lo hacen los grandes. Gracias por tu valor y siempre a seguir adelante”. “Me alegro de tu decisión, vas a ser igual o mejor cómico, pero 1000 veces más sano y fuerte!!”, son algunos de los mensajes que está recibiendo en las últimas horas, también por parte de espectadores que se han visto identificados y le animan a ser fuerte. “Muy bien por tu parte, pero el alcoholismo es una enfermedad y al igual que otra enfermedad necesita un tratamiento, espero y deseo que lo estés haciendo. Saludos de un adicto en recuperación 7 años y cuidando día a día mi enfermedad!”, le escribe un usuario.

Quién es Pere Aznar

Pere Aznar empezó su carrera en la radio a los 17 años, con un primer programa en LP Punto Radio Valencia. De ahí pasó a la televisión Canal 9, donde fue guionista y colaborador del late night Efecte Palomar y presentador de uno de los programas en prime time con más éxito de la cadena, Poble Show. Posteriormente colaboró en programas de televisión nacional como UVE: visionado especial, en los inicios de Cuatro.

Actualmente Pere Aznar tiene su sección en Late Motiv (Movistar+) donde analiza la actualidad o presenta microinformativos en clave de humor: