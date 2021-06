Iker Casillas explota: "Estoy agotado, he recurrido a ayuda profesional"

El ex portero del Real Madrid dice estar abatido pero seguro de que "los que me han hecho daño lo pagarán. Soy un tío con mucha paciencia y por suerte estoy en una posición económica estable y puedo esperar". "Las personas piensan que estamos hechos de piedra y no nos afectan las cosas”, se desahoga con la revista, reconociendo que lleva “muchas cargas encima a nivel familiar desde hace muchos años".

Casillas no entra a opinar sobre los rumores de deslealtad a Sara Carbonero de los que se han hecho la prensa escrita y televisión. "Yo sé lo que he hecho y he dejado de hacer en toda mi vida soy un ser humano como bien dices, y me he podido equivocar en cosas, pero hay dos cosas que no he hecho en toda mi vida: una es robar y otra es matar. Todo lo demás me da igual, cada uno que hable o diga lo que le dé la real gana".