Iker Jiménez alerta de no relajarse frente a ómicron y pone de ejemplo un caso personal

Iker Jiménez atravesó hace una semana una fuerte gripe que le hizo pensar que era Covid. “Tengo un gripazo como si me hubiera pasado un camión por encima. Las diferentes pruebas confirman que no es covid”, tranquilizó entonces el presentador, aunque aprovechó para lanzar un mensaje a los negacionistas de la pandemia y las vacunas: “Tengo amigos con covid con menos síntomas. El covid ni fue ni es una gripe. Que no les engañen ni en febrero de 2020 ni ahora”