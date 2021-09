Iker Jiménez cuestiona la verdad oficial sobre 'El Síndrome' y lo compara con el coronavirus

“Es la crónica de otro tipo de pandemia ocurrida en la España del aperturismo , en la que de pronto surge un problema con el aceite y miles de personas se ven afectadas”, asegura Iker Jiménez. "(En el documental) Vamos a ver cómo hay médicos que por decir la verdad son destituidos. Veremos cómo, a veces, sin evidencias científicas, se dieron por buenas cosas que luego no eran tales, también cómo los políticos tienen solamente una misión que hace 40 años era igual que hoy: no alarmar ", ha señalado Jiménez, quien se ha mostrado partidario de "informar en vez de engañar".

“Lo que he hecho es abrir el abanico y saber qué pasó y por qué científicos y directores de hospitales seguían, 40 años después, manteniendo lo que dijeron en su día: que no era el aceite. Eso me parecía un argumento más que suficiente para investigar y sobre todo cuando la inmensa mayoría de la sociedad española, los medios y los políticos cerraron el caso con una solución”, argumenta.



Cuarenta años después de este caso, se sigue sin conocer cuál fue el agente tóxico que provocó el síndrome, pese a que fue investigado hasta por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), de Atlanta (EE.UU.).