La verdad de las fotos de Urdangarin y Ainhoa Armentia: un turista accidental empeñado en que salieran a la luz

Sin embargo lo curioso es que el material no es de un fotógrafo profesional de agencia , sino de un turista de la zona donde se tomaron, cercana a Bidart (País Vasco francés) que era totalmente ajeno al mundo del corazón, pero tuvo la suerte de encontrarse con la pareja y captar las instantáneas. De ahí que nadie pudiera dar ayer con la agencia que las hizo, porque no existía, y que las imágenes no tengan la calidad que hubieran tenido de haber sido realizadas por un experto , casi todas ellas lejos o de espaldas.

El hombre que se encontró con la pareja paseando por la playa, el pasado 11 de enero , sí es fotógrafo, pero no del mundo del corazón, y según Vanitatis, las fotos no se tomaron con un móvil sino con una cámara.

"El vendedor no estaba preocupado por el dinero sino por la garantía de que el material fuera publicado, lo antes posible y a poder ser en portada" , explica Informalia. Además, confirmó que se trataba de una “relación sentimental” aportando alguna prueba gráfica más que no se incluyó en el reportaje.

Como ya desveló ayer Pilar Eyre, la periodista que firma el reportaje de Lecturas, y hoy corroboran otros medios, Zarzuela tenía las fotos al menos desde el martes. Es decir, un día antes de su publicación, y cuando ya no había forma de retirarlas, dado que las revistas de los miércoles cierran su edición con dos días de antelación, el lunes. En el sector es habitual que cuando un medio tiene una gran exclusiva, avise al protagonista cuando éste ya no tiene capacidad de reaccionar, para no verse con el dilema moral de tener que pararlo, y sobre todo, para evitar que salte a los medios competidores.