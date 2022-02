Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, más cerca de la reconciliación: "Sería lo normal"

Sin embargo, el jugador de balonmano no ha confirmado ni desmentido si su madre se encuentra en Abu Dabi visitando a su abuelo, tal y como se ha publicado.- "No sé, la verdad es que prefiero no comentar, gracias" ha dicho. Y asegura que "no sabe aún" si la infanta viajará a Barcelona en los próximos días para reencontrarse con él, ya que debido a sus compromisos deportivos con el Barça, Pablo ha sido el único de sus hijos que todavía no ha visto a sus progenitores tras el anuncio de su separación: "No lo sé, no lo sé aún, no sé, ojalá", apunta, reconociendo que "la verdad que me gustaría verla pero no sé. Ya hablaremos".