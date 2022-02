Primera imagen de la infanta Cristina, más delgada y sola por las calles de Ginebra

A la que no habíamos visto es a la infanta Cristina. Hasta este martes en que el programa de Telecinco, "Ya son las ocho", nos ha mostrado a la exduquesa de Palma caminando por una calle de Ginebra, la ciudad suiza en la que reside desde hace años.

"Paseando por Ginebra yo me la encontré en la parada del metro. Sabía que era ella, hacía el mismo recorrido que yo. Pasaron dos guardaespaldas e hice la foto. La seguí por el parque de los Bastiones hasta arriba. Me preguntaron si era de prensa y dije que no", contaba Luna al programa.