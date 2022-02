La infanta Cristina no perdona a Urdangarin: "La decisión de divorciarse es irrevocable"

Lecturas explica también por qué la hija del rey emérito sigue llevando su anillo de casada en las pocas imágenes en las que se la ha visto tras la ruptura. Cristina no siente que deba quitárselo, al no considerarse responsable de la separación. “Yo no he fallado”, es la frase que dice cuando le preguntan por ello. “Respeto la institución del matrimonio, llevo el anillo desde hace casi veinticinco años y lo voy a seguir llevando hasta que me divorcie, ¡quiero que el mundo sepa que yo no tengo nada de qué avergonzarme!”.