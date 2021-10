Un profesor gallego relanza entre los jóvenes el interlingua, idioma que entiende todo el mundo

TikTok es ese lugar donde la imaginación, para bien o para mal, no tiene límites . Un día inventan un challenge (desafío) que pone en peligro la vida de los adolescentes , y otro, un nuevo idioma comprensible en cualquier país del mundo . Y no nos referimos al lenguaje universal de los bailes sensuales tan de moda, sino al "interlingua" , una antigua lengua auxiliar, parecida al esperanto , que un profesor gallego ha conseguido revitalizar en la red social más seguida por los jóvenes:

Aunque para un español es relativamente fácil entender a un italiano o portugués y viceversa, con el francés y otras lenguas romances es más difícil. Pero si alguien te dice en interlingua "¿Esque vos imagina un mundo ubi tote le persona parla le mesme lingua?" , es muy probable que lo entiendas perfectamente: "¿Te imaginas un mundo donde todas las personas hablen la misma lengua?". O si lees "Tote individuo ha le derecto al vita, al libertate e al securitate de su persona" , no hace falta que hables interlingua para saber que lo que te están diciendo es que "todo individuo tiene derecho a la vida, la libertada y la seguridad de su persona".

Al igual que el esperanto, el interlingua no había tenido hasta ahora mucho éxito , porque una cosa es el sueño de que todo el planeta pueda hablar un mismo idioma, y otra la realidad, con el inglés como verdadera lengua auxiliar más extendida en el mundo. Pero el interlingua sí ha encontrado en las redes sociales al aliado perfecto para darse a conocer.

Todo, gracias a Carlos Valcárcel Riveiro ( @orlophe_vauchertres ), un profesor e investigador gallego de la Universidad de Vigo, apasionado de este lengua, que está triunfando enseñándola en su canal de TikTok , donde ya tiene más de un millón de visualizaciones y 200.000 "me gusta". Su historia está llamando la atención de los medios, entre ellos la Cadena Ser, que ha hablado hoy de ello, de forma que seguro que su público habrá aumentado.

Carlos Valcárcel, como tantos otros docentes, descubrió TikTok en la pandemia como medio para interactuar con sus estudiantes. "Nadie usaba Interlingua en TikTok, así que no esperaba que nadie viera los vídeos, solo mis alumnos" , contó Valcárcel al Daily Dot, sorprendido por el éxito de su iniciativa.

De hecho, el propio profesor reconoce que, aunque su interés por el interlingua se remonta a hace quince años , cuando hizo el doctorado, no lo había usado hasta ahora .

Aunque muchos creían al principio que se trataba de esperanto , el idioma auxiliar más conocido hasta ahora, el interlingua es diferente y a priori presenta más ventajas . Por un lado incorpora lenguas germánicas y eslavas que el esperanto no tiene tanto, y sobre todo, es más fácilmente reconocible por todo el mundo, hable el idioma que hable. Carlos Valcárcel cuenta que sus vídeos atraen sobre todo , lógicamente, en países con idiomas derivados del latín (España, Francia, Italia, México, Brasil..) , pero también a estadounidenses , que ya constituyen el 18% de sus seguidores.

No parece que el interlingua pueda desbancar al inglés como idioma universal , sobre todo para las nuevas generaciones que ya lo tienen interiorizado. Pero sí resulta curioso ver las posibilidades del interlingua, sin necesidad de estudiarla ni tener conocimientos previos.

"No pretendo convencer a todo el mundo para que hable interlingua. Yo lo hago porque me gusta y me siento muy cómodo con ella". De momento se conforma con haber estimulado a la audiencia a practicar algo diferente en esta red social.