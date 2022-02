Isa Pantoja responde al polémico ataque de su hermano Kiko Rivera: "No nos quiere y punto"

La hija de Isabel Pantoja explica cómo se siente tras las brutales declaraciones del DJ en Lecturas

"La pegué cuando intentó cortarse las venas", "no es mi hermana si hablamos de sangre", dice en su entrevista en Lecturas que ya tiene consecuencias

Isa confiesa que su madre no le ha escrito: "Es duro empatizar más con compañeros que con la familia"

Kiko Rivera suele despertar amores y odios, pero ahora tiene a todo el público en contra después de la polémica entrevista que dio ayer en Lecturas, donde arremetió como nunca contra su hermana, Isa Pantoja, con titulares como “la pegué una vez, cuando intentó cortarse las venas”, “no la considero mi hermana, ahora que hablamos de sangre”, además de dirigir también comentarios xenófobos hacia su pareja, el marroquí Asraf Beno: “Que se vaya a tomar un kebab”.

Un ataque desmesurado e injustificado contra su hermana, que ha sido reprobado de forma unánime por todos los periodistas –calificado de “miserable”, “cruel”, “deleznable” e “inmoral”- y ya ha tenido consecuencias, como la cancelación de su participación en el reality Secret Story, tal y como anunció anoche el presentador Carlos Sobera.

Isa Pantoja: "No nos quiere y punto, no entiendo tanto odio"

Isa Pantoja ya está acostumbrada a las "guerras mediáticas" con su hermano, pero esto último la ha destrozado. Hoy ha entrado en El programa de Ana Rosa a través de videollamada para explicar cómo se encuentra.

“No nos quiere, hay que aceptarlo, no entiendo tanto odio”, ha dicho la hija de Isabel Pantoja sobre las barbaridades que ha soltado su hermano contra ella, por las que se está planteando tomar acciones legales:

Estudia demandar a su hermano: "Esta vez lo veo muy grave"

“Lo veo grave, sé que podría demandar, pero ahora quiero centrarme en el examen que tengo mañana, y después hablaré con mi abogado para saber qué rumbo voy a tomar”, ha dicho la estudiante de Derecho, que mañana se examina de Penal.

"Siempre habla de mí con rabia y superioridad, pero nunca con tanto odio"

Isa Pantoja ya conocía de antemano que su hermano Kiko había hecho esa entrevista, pero jamás imaginó que el contenido sería así de duro. “Cuando la leí entera, no me lo creía. Siempre ha hablado de mí con rabia y superioridad, pero nunca con tanto odio, decir esas cosas como si nada…, a parte de no quererme y creerse superior, me ha humillado”. “Era más fuerte de lo que imaginaba, con esos comentarios tan xenófobos y machistas...”.

Kiko Rivera prepara un comunicado pidiendo disculpas

Kiko Rivera no ha dado señal de arrepentimiento, aunque los tertulianos han dicho que el DJ podría estar preparando un comunicado para pedir disculpas, a raíz de las consecuencias que han tenido sus polémicas declaraciones.

“Ayer por la mañana, seguía en sus trece, diciendo que no se arrepentía”, ha dicho Isa Pantoja sobre el texto que publicó Kiko en Instagram, en el que se reafirmaba en sus ataques, por lo que "ahora no me valdrían sus disculpas, por que serían interesadas” para lavar su imagen.

"Ayer fue un día horroroso también por mi hijo"

Unos ataques que han causado especial “daño y dolor” a Isa Pantoja por su hijo, Alberto, de 10 años. “Ayer fue un día horroroso también por mi hijo, yo tengo que estar fuerte con él, intentando que no me afecte”.

Lo que más le duele a Isa Pantoja es que sea precisamente su hermano el que la ataque de esa forma. Preguntada por el apoyo que ha recibido por parte de otros miembros de su familia, la hija de Isabel Pantoja ha respondido que tiene un mensaje de su prima Anabel, pero ninguno todavía de su madre. Sobre el llamativo silencio de su madre, Isa lo justifica en que “no está bien, por lo que no le pido que me escriba, espero ir a verla pronto, no para hablar de mi hermano, sino para abrazar”. Y añade que cree que su madre no le ha parado los pies a Kiko hasta ahora con respecto a los desprecios a su hermana, “porque ella no ha sido consciente de muchas cosas”.

“A mi madre no le gustará porque también la ataca a ella. [Kiko] no nos quiere y punto, no podemos hacer nada. El único consuelo es intentar estar yo bien”, ha dicho agradeciendo el apoyo recibido por parte de sus compañeros de programa, como “Ana Rosa, Xelo [productora] y toda la gente que me está escribiendo y que siempre ha estado conmigo”, ha dicho Isa, reconociendo lo extraño que le parece “empatizar más con los compañeros que con mi propia familia”.

Que Kiko Rivera la atacase por el hecho de ser adoptiva, es algo que Isa no puede entender, y es cuando le han sacado este tema cuando se ha venido abajo, al borde del llanto. “No tiene sentimiento como hermano, es que me pongo a llorar, no sé qué decir”, dice de su hermano adoptivo, con el que se lleva 9 años, por el que asegura no sentir “odio, sino pena, tristeza”. “No entiendo de dónde viene su odio, empiezas a pensar si tú eres la culpable, si hay algo que no hayas hecho bien”.

Tras la polémica entrevista de Kiko Rivera, los medios han ido a buscar la reacción de su mujer, Irene Rosales, que se ha limitado a decir que “nosotros estamos bien”, disipando los rumores de crisis en su matrimonio, sin entrar a opinar sobre las declaraciones de su marido contra su hermana.

“Yo no podría estar con alguien que dice esas barbaridades de su familia, pero esa es su conciencia como persona y como madre, porque ella también tiene hijos”, ha dicho Isa Pantoja, reconociendo que “echa en falta algún mensaje cariñoso por parte de su cuñada”.