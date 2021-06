Así es Miguel Ángel Rodríguez, el asesor de Ayuso que no quiere cambiarle ni un pelo: "¡Y luego dicen que yo escribo sus frases!"

Bertín nos descubrió al jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, que desveló con humor cómo es la política y la clave de su éxito

"No tiene filtros, va a la pata la llana. Triunfa por lo sincera y clara que es". "Lo más injusto que se ha dicho de ella es que es tonta"

Ayuso habló de su ideología liberal, su falta de sintonía con Pedro Sánchez y cómo ha vivido su ascenso en la política

Telecinco emitió anoche la entrevista de Bertín Osborne a Isabel Díaz Ayuso en una nueva entrega de Mi casa es la tuya. Tras una primera parte dedicada a su vida personal, la conversación se centró en la parte política, en su ideología liberal desde niña, su ascenso a la presidencia de la Comunidad Madrid, su total falta de sintonía con Pedro Sánchez y la izquierda en general, y su excelente relación con Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de Gabinete que se sumó a la charla al final de la entrevista.

La entrevista, además, tuvo lugar en su casa y oficinas de Majadahonda (Madrid), ya que "no pudo hacerse en la de Ayuso, porque tiene el típico piso de soltera que da para lo que da", bromearon Bertín y su invitada al inicio del programa:

Ayuso, a quien algunos medios han apodado la nueva “Margaret Thatcher” o “dama de Hierro”, ha pasado en solo dos años de ser una desconocida a convertirse en la política del momento. Asegura que al principio no era consciente de toda la repercusión que tenían sus acciones, “pero ahora empiezo a preocuparme”, aunque “lo único que quiero es que los españoles sepan que si no les gusta la política que se está haciendo, sepan que hay alternativas”.

Miguel Ángel Rodríguez cuenta cómo le "fichó" Ayuso

El jefe de Gabinete Ayuso se incorporó a la charla al final de la entrevista. El que fuera hombre de confianza de José María Aznar en el PP y todos sus gobiernos, habló de su regreso a la política, desde enero de 2020, para convertirse en el asesor y particular "Iván Redondo" de Ayuso, escenificando la excelente relación que mantienen y analizando las claves de su éxito.



“Yo estaba ya fuera de la política. Cuando empezó a sonar el nombre de Ayuso como candidata, yo no me lo creía, y se lo dije por mensaje. Cuando ya salió la noticia de que era la elegida, le mandé un whatsapp con el icono de estupefacción”, dijo poniendo el gesto.

“Al día siguiente me llamó para pedirme que le echara una mano y ahí fuimos”. “Entonces pensé que íbamos a quedar cuartos y quedamos segundos”, cuenta sobre las primeras elecciones.

Ser jefe de Gabinete de Ayuso no es una tarea fácil. “Significa ser el primero y el último que se lleva la bronca en el día, no sé qué tiene el colchón de la Presidenta, pero se levanta espídica”, bromeó.

Desmintió ser el artífice de sus frases: "No tiene filtros"

Miguel Ángel Rodríguez desmintió ser el artífice de las frases más comentadas de Ayuso, lo que ella llama sus "greatest hits", y habló de las “divertidas peleas que tenemos preparando las ruedas de prensa”, porque los dos son muy “cabezones”.



“Ayuso no tiene filtros, va a la pata la llana. Le digo ‘vamos a tener un día tranquilo’ y cuando la oigo decir lo de “este tal Pablo Hasel que tiene menos arte que cualquiera de los que estamos aquí con dos cubatas en un karaoke…”. "Yo soy el primer sorprendido muchas veces, ¡y luego dicen que yo le preparo las frases!".

¿Cómo lleva Ayuso que la imiten tanto? “Me da igual, si la gente lo pasa bien…”. Al menos, dice la política, “ahora ya no me sacan tanto las cosas de contexto como antes", y aprovecha para puntualizar algunas de sus declaraciones más polémicas de estos años. "Yo no dije que me gustan los atascos, quién diría eso, quiero que laSexta lo tenga claro, lo que quería decir es que un atasco a las 3 de la madrugada en Madrid es seña de identidad”.

“Pero tuve otra mejor, cuando dije que me gustaba la contaminación. Lo que quería decir es que Madrid no era solo contaminación, me montaron una campaña y acabé en los titulares de un 1 de enero, dándome lecciones de moralina. De esas tengo muchas, pero algunas las volvería a decir porque es lo que pienso”. "La mayoría me salen porque sí, y Miguel Ángel [Rodríguez] me intenta parar, ‘por favor, no digas eso’, y yo le reto, ‘¿a qué lo digo?’”, ha bromeado.

El asesor de Ayuso, que ya suena para entrar en su futuro Gobierno como consejero de Presidencia, está convencido de que su éxito se debe a lo natural que es. “Todo el mundo me llama para darme ideas, le quieren cambiar el peinado, el estilismo…, y yo les digo ‘ella se peina como le da la gana y el día que la disfracéis de presidenta, ya no será Díaz Ayuso”.

La clave de su conexión con la gente es ser “sincera y clara, y desde el punto de vista profesional, lo solvente que es, es alguien que hace lo que dice, que es muy importante en política, no estamos hablando solo de imagen”.

Preguntado por las "manías" de la Presidenta, Rodríguez bromeó diciendo que “tiene un teléfono que lo tiene media España, y otro secreto que lo tiene la otra media”. También dijo que a veces peca de ser demasiado exigente. “Hacemos veinte fotos de campaña y no le gusta ninguna”.

"Lo más injusto que se ha dicho de ella es que es tonta"

Sobre todas las críticas y mofas que ha recibido Ayuso por parte de los medios en estos últimos años, como lo de IDA por sus iniciales, Rodríguez cree que “lo más injusto que han dicho de ella es que era tonta, que yo le preparaba las cosas..., hablaban bien de mí para denigrarla. Pero cuando estás todo el día delante de las cámaras se te ve, como a ella”.

Miguel Ángel Rodríguez también ha respondido a los que les acusan de haber hecho una campaña "Trumpista" en las últimas elecciones. “Ha hecho muy buena campaña y la izquierda ha tratado de dinamitarla”.

“El liberalismo en España no se ha estudiado”

La líder madrileña ha contado que siempre se inclinó por el PP, pero sobre todo, hacia el “liberalismo, que creo que en España no se ha estudiado, una ideología que pone a la persona en el centro de la política, la cultura del esfuerzo… “

“Un sistema como el de la izquierda que castiga a los que triunfan está abocado a morir”

Bertín le decía que él lo único que quiere "son buenos gestores, independientemente de su ideología", pero Ayuso respondía que a ella, “las consignas de la izquierda" no la "representan". "No creo que seamos todos iguales, ha de existir el estado y la administración, pero con un punto medio, que nadie se quede atrás, pero no colmarlo todo y ser el dueño de tu vida y destino. Un sistema que castiga a los que les va bien está abocado a morir.”

Pablo Casado, “un hermano, 17 años juntos hasta que confió en mí”

Ayuso ha detallado cómo fue su progresión en la política hasta convertirse en Presidenta de la Comunidad de Madrid. Comenzó afiliándose en la sede del PP de Moncloa / Aravaca (Madrid) y allí fue donde conoció a Pablo Casado, el líder del partido al que considera un “hermano”. “Estuvimos 17 años juntos hasta que confió en mí para dirigir Madrid”.

Lo del perro de Esperanza Aguirre, "una chorrada como un piano”

Bertín también preguntó a Ayuso por su comentado trabajo anterior como community manager de Pecas, el perro de Esperanza Aguirre en la red. Ayuso, que colaboró entre 2006 y 2011 en diferentes departamentos del Gobierno de la ex presidenta madrileña, aprovechó para explicar este tema que siempre ha sido objeto de mofas hacia ella. “Eso es una chorrada como un piano. Yo llevaba la comunicación digital del PP en varios aspectos, que es algo que se me daba muy bien y me gustaba el contacto con el ciudadano”.

Llegaron las elecciones de Madrid de 2011. “Esperanza se presentaba por última vez, yo iba a entrar como diputada en la Asamblea. Les conté que había visto que en Estados Unidos había políticos que tenían cuentas de humor de sus mascotas en la red. Creamos el perfil de 'Pecas', yo entré como diputada y alguien muy salado lo estuvo llevando un tiempo. Pero hicieron lo que siempre han hecho conmigo, intentar acorralarme, recortando en prensa todo lo que he ido haciendo en los últimos años para que quedase que pasé de llevar la cuenta del perro de Aguirre a presidenta de la Comunidad. Siempre me han atacado desde que soy candidata, o por el CV o por algo que he dicho”.

Así llegó a ser presidenta de la comunidad de Madrid

El impulso definitivo para llegar a lo más alto en Madrid se lo dio la siguiente presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes. “Me ayudó muchísimo, me subió 50 puestos en las listas, confió en mí y me aupó. Cuando se fue me nombraron portavoz del partido en Madrid, y Pablo [Casado] me dio su confianza como candidata para la Comunidad. Todo se aceleró”.

Ayuso ha reconocido que en las primeras elecciones de Madrid se sentía más inexperta, pero en esta última campaña se ha visto más “disciplinada y ya iba al grano. Siempre supe que iba a tener una mayoría amplísima”. Respecto a la moción de censura que provocó todo el cataclismo, ha dicho que “fue consensuada con Pablo Casado, el día anterior ya vimos que la situación de Murcia podría darse en Madrid”.

Sus "amigos socialistas"

La líder madrileña ha dejado claro que no tiene sintonía alguna con Pedro Sánchez, pero sí reconoce tener algunos “amigos socialistas, diputados y presidentes autonómicos que me caen muy bien, como Javier Lambán, de Aragón”. También tiene “buen trato con el extremeño, Guillermo Fernández Vara, con Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), que somos vecinos…. Y con Miguel Ángel Revilla (Cantabria), es un personaje pero en el buen sentido, es salao, aunque tuvo sus cosas, como cuando dijo que en Madrid iba a haber una explosión del virus”.

Con Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE y su principal rival en las elecciones, “me llevé muy bien con él en los últimos dos años en la Asamblea, pero en la campaña me enfadé muchísimo porque hizo unas declaraciones fuera de tono, no le reconocía. Aunque me preocupé cuando estuvo ingresado, porque eso lo hago mucho, cuando alguien está mal en el hospital.”

Pedro Sánchez: "El peor presidente en el peor momento de España"

Respecto a su tensa relación con el presidente del Gobierno, no parece tener solución. “No nos entendemos, vemos la vida muy diferente. Cuando llegué a presidenta intenté verle durante un año y nunca me recibió. Al final vino él a verme a la Puerta del Sol. Tuvimos un encuentro cordial pero no sirvió de nada. Ha habido una obsesión constante de arremeter contra Madrid desde un punto de vista mediático, todo el rato criticando todo lo que hacíamos, cada vez que yo decía algo, salía él a corregir, ha sido una relación imposible, es el peor presidente en el peor momento, no tiene un plan para España, no saben gestionar”.

Ayuso dice ser “consciente de que hay que buscar el entendimiento pero no he venido a hacer amigos, tengo que defender lo que creo que es bueno. Si hubiéramos hecho lo que nos decían, estaríamos en una situación de pobreza increíble”. Para ella, “el 4M ha sido un punto de inflexión, le han quitado la careta, y ha empezado la ilusión por España. Nos acostumbramos a todo, pero hemos visto a Franco volar en un helicóptero, las cosas más ridículas cuando no hay un plan para atajar el problema de los jóvenes en el futuro, por ejemplo, no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Le va a costar mucho explicar según que decisiones”.

Lo que le une y lo que le diferencia de Vox

El discurso de Ayuso recordó a Bertín al de Santiago Abascal, el líder de Vox. “Yo creo que hay más cosas que os unen de las que os separan”, le dijo el presentador. La política del PP explicó que ella "representa a un centro derecha distinto pero que busca a veces intereses comunes. No creo que tengamos que estar enfrentados por sistema. Si yo me hubiera puesto purista no habríamos logrado este resultado en Madrid, lo he hecho sin complejos y con firmeza”.

Lo que diferencia su visión de la de Vox, por ejemplo, es que “yo no creo que haya que acabar con el estado de las autonomías, yo creo que si no hubiera sido por la Comunidad de Madrid, hoy la hubiera gestionado la Moncloa, yo sí creo en el proyecto europeo y no creo en el debate de las armas, aunque tu vivienda sea tuya no puedes maltratar a una persona”.

La derecha que defiende Ayuso “es más pragmática”. “Cuando me llaman facha, pienso que algo estaré haciendo bien, porque ahí dentro entra hasta Serrat, que le han etiquetado de lo mismo. Buscan llevarnos al ambiente pre Guerra Civil para dividirnos y justificar su existencia. La falta de proyectos les hace odiar a otros. Me rebelo contra la izquierda se siente moralmente mejor y legitimada para etiquetar".

Aunque no cree que “Vox sea ultraderecha", para ella Podemos “sí es extrema izquierda”. “Piden la expropiación, aniquilar el sector privado, deslegitimar las instituciones, empobrecer y hacer políticas como las de Cuba, Venezuela o Nicaragua, que no es que sea extremo, es el cáncer en la política”.

Respecto al debate sobre salud y economía que tanto la ha enfrentado al gobierno central, Ayuso ha dicho que ella da un 70% de importancia a la salud y un 30% a la economía, “pero en esta pandemia se ha intentado enfrentar a las dos cosas como si no fueran lo mismo cuando a veces lo es”. “Cuando una persona con 50 o 60 años ve cómo sus negocios se mueren, su vida se hunde. Yo he sido muy respetuosa con eso, buscando alternativas al cierre de comercios”.

La decisión de la que está más orgullosa y de la que se arrepiente

La decisión de la que se siente más orgullosa es “la construcción del hospital Zendal, porque vendrán otros virus como éste”. Y de la que se arrepiente, “la que tomamos en marzo, cuando cerramos los colegios, si lo hubiéramos hecho antes, pienso que habríamos evitado mucho dolor”.

¿Se ve como Presidenta del Gobierno?

Preguntado por el futuro de Ayuso, si algún día podría ser presidenta del Gobierno, su asesor Miguel Ángel Rodríguez opina que no sabe “hasta dónde podría llegar. Dentro de dos años tiene elecciones otra vez, las municipales, donde tendrá que lucirse, no sé donde llegará pero sí que será uno de los políticos más importantes de España del segundo cuarto del siglo XXI, tiene solvencia, credibilidad e ideología”.