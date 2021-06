Isabel Díaz Ayuso se abrió con Bertín: la difícil relación con su padre, su matrimonio desconocido y su hombre ideal

La presidenta madrileña ahondó en aspectos personales de su vida familiar y personal

Desveló que estuvo "casada hace muchos años" y bromeó con la escapada a Ibiza con su nueva pareja: "Había hasta drones"

"Me gustan fofisanos, como Russel Crowe". “Desde la pandemia me he vuelto más niñera, más creyente y más del Atleti”

Telecinco ha emitido hoy la entrevista de Bertín Osborne a Isabel Díaz Ayuso, la primera en profundidad que daba la política del PP tras haber revalidado su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid. Una charla en la que ha rememorado su infancia y comentado cómo fueron sus inicios en la política y los momentos que han marcado su vida.



La entrevista ha tenido lugar en la casa de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, donde también tiene su oficina, en la que estuvieron trabajando la campaña para las elecciones de Madrid y donde se reúnen habitualmente.

“No la hicimos en su casa porque Isabel tiene el típico apartamento de soltera”, empezó bromeando Bertín. “Si me afilio a Podemos ya tendré una casa para estas cosas, pero la mía da para lo que da”, aprovechó su entrevistada para lanzar la primera pulla al partido morado.

La entrevista ha comenzado por el lado más personal de Ayuso, donde Bertín ha conseguido sacarle también el más divertido. La presidenta madrileña se ha mostrado relajada y bromista en todo momento, desvelando algunos detalles que desconocíamos.

“Era buena estudiante pero en la adolescencia me despisté y repetí curso”

Ayuso ha recordado su infancia en Chamberí y los tres años que vivió después en Malasaña, cuando empezó a independizarse. “Soy muy de Madrid pero también de mi pueblo”, ha dicho sobre Sotillo de la Adrada (Ávila), el pueblo de su padre que visita a menudo.

Fue al colegio Blanca de Castilla, un concertado religioso “del que guardo muy buenos recuerdos”, y luego hizo el BUP y el COU en otro centro. Como estudiante, “tuve mis épocas, hasta los 12 ó 13 años era muy buena, luego las Matemáticas se me empezaron a cruzar, soy de Letras, me gusta mucho leer”. “Me despistaba muy a menudo, aún me suele pasar, porque hablo mucho, y si no me motivaban las tareas, enseguida empezaba a cuchichear con la de atrás”.

“Me cambié de colegio y pasé a ser de las mejores de la clase”

El problema vino en la adolescencia, “me sentó fatal, estaba muy despistada y repetí curso con 13 años, al quedarme Matemáticas y Gimnasia”. “Les pedí a mis padres que me cambiaran de colegio porque había entrado en un bucle”. “Nunca me ha gustado defraudar a los que creen en mí, y solo por ego, porque mis padres no sufrieran de nuevo, me puse a estudiar como una loca y cambié, pasando a ser de las mejores de la clase en el nuevo colegio”. Consiguió aprobar la Selectividad y “elegí Periodismo porque era de las carreras que mejor nota pedían entonces.”

La Ayuso estudiante era aplicada pero también juerguista. “Siempre me ha gustado vivir la vida con intensidad, no dejar ninguna cosa pendiente en una etapa. Por eso era la que más estudiaba pero no dejaba tampoco de salir, era muy pandillera y de las que me amanecía sin darme cuenta.”

“Le escribí una carta a Felipe González y me contestó”

¿Cómo era su manera de ser entonces?, le pregunta Bertín. “Era muy tímida, y sigo siéndolo, y también muy crítica, me preguntaba muchas cosas de mayores, tenía mucha vida interna, siempre estaba dibujando, pintando, creando, me gustaba también escribir cartas a políticos, en periódicos o en revistas”. Una vez, con ocho años, escribió a Felipe González “para decirle que todo estaba fatal” (risas), “sobre todo el medio ambiente, la pobreza, que es lo que suele preocupar a los niños”. El entonces presidente del Gobierno le contestó “que no preocupara, que se estaban haciendo cosas para ayudar a los niños necesitados. Se lo agradezco mucho, eso te marca para siempre, aunque no he podido decírselo en persona”. “Es un tipazo Felipe González, le tengo mucho cariño a él y a su mujer”, ha dicho Bertín.

En la Complutense con Pablo Iglesias: “Nos peleábamos mucho”

Ayuso quiso independizarse enseguida. “Desde niña siempre quise ser mayor, adulta, para vivir mi vida. Y en cuanto tuve mi primer sueldo de 600 pesetas, lo hice”. Estudió Periodismo en la Complutense aunque reconoce que no era una periodista vocacional, “lo que me atraía era la comunicación política”. “Era la época de José María Aznar y me gustaba el mensaje liberal que ya llegaba a los jóvenes universitarios, incluso en la Complutense, que siempre se ha dicho que es más de izquierdas”.

En la Universidad coincidió con estudiantes que luego se convertirían en líderes de Podemos, como Pablo Iglesias. “Eran los cachorros de Izquierda Unida, nos pegábamos mucho con ellos, todo lo que he vivido ahora fue exactamente igual hace 20 años en la Universidad”, ha contado Ayuso, desvelando a Bertín Osborne que no solo es de la misma edad que su hasta hace poco rival político, sino que incluso nacieron el mismo día y año (17 de octubre de 1978). “Para que luego veas que lo del horóscopo [los dos son Libra], te lo puedes creer o no”, ha bromeado la presidenta madrileña. “Una vez me felicitó él a mí y yo pasé de felicitarle”, ha confesado.

Su etapa en Ecuador y en Irlanda

Sobre su primera búsqueda de trabajo, Isabel Díaz Ayuso considera que “cuando te apellidas Díaz, como yo, en Periodismo no tienes donde caerte muerta. Estuve de becaria años y años hasta que conseguí mi primer contrato. También estuvo un tiempo viviendo en Ecuador, “me fui con una amiga a la aventura, a trabajar en una productora de televisión, cuando estaba en quinto de carrera”.

Más tarde se fue un año a Irlanda, con 23 años, y trabajó allí en una emisora de radio, “que era como los 40 Principales de aquí. Lo pasé muy mal porque no entendía bien el inglés. Entonces compartía piso con un inglés y un americano, luego con una jamaicana, sudafricanos.., hasta que me encontré con unos de Toledo, con los que aún tengo amistad, y ya vi la luz”, ha dicho entre risas. Aunque sus problemas con el idioma no le impidieron ser más tarde, otro verano, monitora de inglés en Malta. “Yo era del “jauaryú” [how are you]”, ha dicho bromeando, “pero algo aprendí”.

A su regreso a Madrid, “compartí piso con dos merluzos que no conocía de nada, les mando recuerdos desde aquí, estaban todo el día de fiesta…”. “Espero que no te estén escuchando”, le avisaba divertido Bertín.

La difícil relación con su padre: “Era muy crítico pero ahora estaría orgulloso”

De la profesión de sus padres, ha recordado que “tuvieron una empresa de aparatos de electromedicina que quebró en la crisis anterior, la de 2008, y lo perdieron todo. En mi casa solo se hablaba del trabajo, ahí descubrí que los empresarios autónomos no descansan. Le cogí mucha manía al trabajo de mis padres y nunca me involucré. Luego mi padre enfermó de Alzheimer y falleció con 68 años”. Ayuso recuerda que “chocaba” mucho con él, “la verdad es que no llegábamos a entendernos del todo. Era muy crítico con lo malo pero no me decía lo bueno, creo que ahora estaría orgulloso de mí, y entonces también lo estaría, solo que no sabía transmitirlo”.

“Mi hermano suplió la ausencia de mi padre durante años”

Ayuso ha hablado de su hermano, cuatro años mayor que ella. “Es un fenómeno, le quiero muchísimo, él ha suplido la ausencia de figura paterna en los últimos años (su padre estuvo enfermo mucho tiempo y falleció de Alzheimer) “con mi tío Juan, con Miguel Ángel [Rodríguez] en algunas cosas y sobre todo con mi hermano”.

“Estuve casada hace más de 10 años y he tenido varias parejas estables”

Bertín se ha interesado por las relaciones de pareja de Ayuso y ésta ha hablado de algo que no todos conocen, un fugaz matrimonio que tuvo de joven. “Sí, estuve casada hace muchos años, ya hace más de diez”. “Casi todo el tiempo en estos años he estado sola, he tenido alguna pareja estable de años, pero siempre he sido la misma, trabajando mucho, y mis parejas lo han llevado bien. Mi vida no es rutinaria y lo que no pueden decir es que se aburran. Con todos sus ex ha mantenido buena relación, siempre”.

Bertín le ha recordado una de las frases que dijo recientemente, que “sabes que el amor se acaba cuando no quieres volver a casa”, algo que ha corroborado hoy.

Las fotos con su nueva pareja: “Para un día que me voy y había hasta drones”

Después de romper con el peluquero Jairo Alonso, y tras un tiempo sola, Ayuso ha empezado una relación con Alberto Rodríguez, un técnico sanitario con el que fue fotografiada en Ibiza. “¿Tú te crees? En tres años no he tenido vacaciones. Y para un día que me voy y había hasta drones, y yo que me sentía tan libre y sola”, ha bromeado la política sobre el reportaje que salió en Lecturas.

“Me gustan los hombres fofisanos, como Russel Crowe”

Ayuso dice no tener un “hombre ideal” pero sí “alguien que me haga mejor persona” y, como ya dijo en otra entrevista, le gustan “fofisanos, un tipo medio, un Russell Crowe, gente con la que puedes disfrutar la vida, no la gente que te absorbe”. No le van los posesivos y ella tampoco es “especialmente celosa”.

“Desde la pandemia soy más niñera, más creyente y más del Atleti”

El tema niños también salió en la conversación, y como ya ha contado otras veces, Ayuso ha dicho que es muy “niñera” pero desde que es presidenta “aún más, me preocupa mucho la infancia”, y también “me he vuelto más creyente, me emociona la gente que me ha dicho que ha rezado para que yo sea presidenta. Había perdido la fe pero la he recuperado, a partir de la primera ola de la pandemia, yendo a muchas misas por el dolor de la gente…”. Y también se ha vuelto “más madridista y más atlética”. “Esta responsabilidad me ha hecho mejor persona”.

“No me planteo ser madre soltera, y si no lo soy, no pasa nada”

Sobre si se plantea ser madre soltera, dice que para ella “no puede ser un proyecto personal, de hacerlo, prefiero que sea con alguien, y tengo que empezar a asumir, que va pasando el tiempo, y si no soy madre, no pasa nada, tengo unos sobrinos que adoro”. “Hay veces que me asusto porque veo que esta etapa se cierra y se cierra, pero es lo que hay”.

Qué le gusta hacer en sus días libres