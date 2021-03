Todo lo que Ayuso contó a la Campos antes del terremoto: "Soy conservadora, es una forma de progresar"

La entrevista completa a la presidenta madrileña antes de la ola de dimisiones y mociones de censura

"Los hombres sufren más agresiones que las mujeres". "No me gusta criticar a quienes gobiernan conmigo"

Habló de sus estudios, su ascenso, su gestión, su ideología y vida personal, "con complicaciones"

María Teresa Campos sabía cuando grabó su nuevo programa que tenía de primera invitada a una política de primer nivel, pero no que este miércoles, cuando se ha emitido la entrevista, Isabel Díaz Ayuso sería la protagonista absoluta de la actualidad.



El terremoto político estallaba este miércoles con la dimisión de la presidenta de Madrid, convocando elecciones anticipadas para frenar una moción de censura de su socio Ciudadanos, tras la ocurrida en Murcia junto al PSOE para expulsar al PP.



Horas después, con todo el ambiente aún revuelto y sin saber qué pasará finalmente, Telecinco ha estrenado La Campos Móvil con la entrevista de la presentadora a Isabel Díaz Ayuso. Una charla que, lógicamente, no incluía ninguna mención a todo lo ocurrido hoy, pero sí ha resultado muy oportuna, por la posibilidad que ofrece de conocer un poco más la visión política y vida personal de la mujer que ha provocado un seísmo en todos los partidos.



"El camión va a ser terapéutico", avisaba María Teresa Campos antes de subirse al vehículo transparente junto a su invitada y empezar a recorrer las calles de Madrid desde la Puerta del Sol.



"Pregúntame lo que quieras, disfruta, porque yo he venido a pasar un rato contigo, que es un privilegio para mí", le decía Ayuso mientras se saludaban rodeadas de público. "En realidad vienen más a verte a ti que a mí", le decía la presidenta madrileña.



Campos y Ayuso pasaron por la sede del PP en Génova, por Moncloa, por la universidad donde coincidió con Pablo Iglesias y los podemitas...., con una última parada en el polémico Zendal. "Va a haber ayusadas, azotes a la izquierda y morreos a la derecha", cebaba la Campos en su introducción.

"Me despreciaron porque di un salto muy grande en poco tiempo"

María Teresa le ha preguntado por la dificultad de hacer política, sobre todo en su caso, cuando no ha dejado de tener obstáculos desde que hace año y medio accediese a la presidencia de Madrid.



"La gente ha tardado en reconocerla y quererla en Madrid", le decía la Campos. "Yo entiendo que no puedo gustar a todos. Pero es verdad, desde que fui candidata fui menospreciada por no ser conocida. Ya había trabajado mucho como periodista y en política, pero siempre en tercera o cuarta fila. Como di un salto muy grande en poco tiempo me despreciaron durante la campaña, se metían conmigo y también con mi familia. El comienzo no ha sido fácil, pero ahí estamos para resistir. Ya he empezado otras veces de cero".

"No quiero despistarme, quiero dejar Madrid mejor de lo que está"

La presidenta madrileña asegura que ahora su "prioridad es no despistarme y saber poner en orden lo importante. Ahora, que deje de morir gente, que Madrid recupere el pulso que tenía antes de la pandemia. Yo no seré presidenta toda la vida y solo pienso en cómo quiero que se quede esto cuando me vaya, estar orgullosa pensando que lo dejé mejor".



La presentadora confrontó a su invitada con algunas de sus declaraciones más polémicas, como cuando dijo que no concebía Madrid sin atascos. "Los atascos son una seña de identidad de Madrid, los comercios abiertos, la vida..., y el tiempo me ha dado la razón, ahora con todo apagado y cerrado por la pandemia, ya ves que esto no parece Madrid", respondía.

"Soy conservadora, porque es una forma de progresar"

Campos le ha preguntado por su ideología, si se considera conservadora, a lo que Ayuso ha respondido de forma algo confusa. "Yo me considero conservadora para los que quieren conservar, y altamente respetuosa para todos. También se es progresista conservando. Me considero sobre todo liberal, pero también conservadora en algunos aspectos, porque para mí eso es una forma de progresar".

"Menos mal que tenemos a Almeida, un fenómeno"

En relación a la crisis del coronavirus que le ha tocado gestionar, Ayuso cree que "la pandemia ha polarizado todo en todo el mundo, no solo en España. Considera que "ha habido una dejación por parte del Gobierno. En verano dijeron que había acabado la pandemia, y dejó de haber un mando. Menos mal que tenemos como alcalde a Almeida, un fenómeno, un gran compañero", ha dicho mientras pasaban por el Ayuntamiento.

"Sánchez ni siente ni padece, ha habido dejación"

A la altura de Moncloa, Campos ha dejado claro que "se lleva bien con el presi, me ha dado cosas buenas", algo que lógicamente no compartía su invitada. "Pues yo creo que [Pedro Sánchez] ni siente ni padece, hace tiempo que decidió que fuéramos nosotros los que gestionáramos esto. Madrid salió del confinamiento más tarde que otras comunidades por intereses del gobierno con sus amigos indepes, me impidieron comprar material sanitario, me criticaron el hospital Zendal, no pusieron medidas en Barajas, hombre...."

"Yo quitaría despachos en Génova y haría una sede para la gente"

Cuando pasaban por la calle Génova, Campos ha preguntado a Ayuso por el traslado de la sede del PP decidido por su líder, Pablo Casado, para romper con el pasado de corrupción.



"Casado se refiere a errores que se han cometido, pero detrás de la mudanza hay mucho más que contemplar, dónde queremos ir y cómo queremos hacerlo. A mí me gusta que nos mudemos, yo quitaría despachos y haría una sede más a pie de calle, con un anfiteatro para recibir a la gente, una sede más acorde a la nueva generación", ha dicho Ayuso, poniendo como ejemplo la frase de Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia. "Él dice que del pasado no se reniega, se aprende, y tiene toda la razón. Yo defiendo lo bueno que ha hecho el PP y cambiar en lo que nos equivocamos".



Hablando del pasado del PP, María Teresa Campos ha dicho sentir "mucho afecto" por el ex presidente Mariano Rajoy porque "ha tenido muchos detalles conmigo, como lo que tengo en uno de los mejores lugares de mi casa, la medalla al mérito del trabajo. Ojalá todo esto no le toque a él", ha dicho en relación a los papeles de Bárcenas.

"Los hombres sufren más agresiones que las mujeres"

La entrevista se produjo en vísperas del Día de la Mujer, por lo que el feminismo era un tema obligado. "Yo no quiero ser un hombre, quiero los mismos derechos que un hombre, pero ahora creo que el foco debería estar en la violencia machista", introducía Campos antes de preguntar a Ayuso por su opinión y las discrepancias entre PP y PSOE/Podemos. "La violencia machista es un tipo de violencia, está ahí, pero también hay violencia contra el hombre, que sufre mas agresiones que las mujeres, o contra los menores, que también existe y hay que erradicarla", ha dicho Ayuso, aunque considera que "hay otros problemas de los que se habla menos".

"[Pablo Iglesias] ha aprovechado la oportunidad para destrozarlo todo"

"Pues ahí le tenemos...", ha dicho Ayuso cuando ha salido el nombre de Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno y líder de Podemos, socio de gobierno del PSOE. "No puedes aprovechar la oportunidad para destrozarlo todo, para imponer tu hoja de ruta, que es lo que está haciendo el vicepresidente en el gobierno. Pero es [Sánchez] el que ha decidido que sea su compañero de viaje, y ahora están a todo menos a lo importante".

"No puedo criticar a los partidos que me ayudan a gobernar"

De Vox, su socio de gobierno en Madrid, Ayuso ha dicho que "no puedo criticar a los que me ayudan a gobernar, pero hay ciertas actitudes que no soporto, como la de la gente que se cree perfecta y quiere imponer su vida a los demás".

"La izquierda te llama radical si no piensas como ellos"

"Hay unas personas en política que imponen su único criterio y arrasan. Creo que hay un falso debate de la moderación, muy maniqueo, intentan que te acomplejes con tus ideas. Y esto pasa más en la izquierda. Si no lo consiguen, eres un radical. Yo no voy por la vida imponiendo, entonces ¿quién es el moderado?"



Ayuso ha puesto como ejemplo los disturbios en Barcelona por la condena al rapero Pablo Hasel. "Si criticas a un delincuente con poca gracia, parece que eres una radical. Me sorprende que Podemos le defienda cuando es un triste, sin gracia, que solo hace canciones para ofender a otros". Teresa Campos estaba de acuerdo con ella: "Libertad de expresión, sí, de difamación, no".

"A España no le sienta bien la república"

El debate sobre la monarquía o república tampoco podía faltar. "A España no le sienta bien la República", opinó Ayuso. "El país ha tenido dos repúblicas y las dos acabaron en crisis y una de ellas en antesala de una guerra civil. A España le siente bien la monarquía. A los españoles no les preocupa ahora si el país es una monarquía o una república, ni cuestionan la figura de Felipe VI. Lo que les preocupa es qué va a ser de su empleo el futuro de sus hijos. Pero hay personas que quieren cambiar la historia de España por la puerta de atrás, desdibujándola, creando complejo a los jóvenes sobre la bandera, sus raíces..., por eso atacan a instituciones y buscan enfrentarnos a todos".



Sobre los escándalos del rey emérito, ha dicho que "España olvida pronto que al rey Juan Carlos se le deben muchas cosas. No todo estuvo bien y también se le está juzgando por ello, pero yo espero que en su legado se le haga un análisis en conjunto".

Su vida personal, "con complicaciones, como la legislatura"

Campos se ha interesado también por la vida personal de Ayuso. "¿Le puedo preguntar por ello? ¿Cómo va la cosa?", le dice, como ya vimos en la promo. "Pues va como la legislatura, con complicaciones....", respondía la presidenta madrileña entre risas. "¿Esperando a que pase a pandemia, no?", le decía la presentadora. "Sí, yo siempre estoy esperando algo", ha respondido sin especificar qué espera, quizá encontrar nueva pareja tras romper con el estilista Jairo Alonso, al que no ha mencionado, al menos en el montaje final.

"Está llegando el momento de plantearme si quiero ser madre"

Su deseo o no de ser madre, con 42 años, ha salido también en la conversación. "Yo siempre he sido muy familiar, me encantan los niños y se me dan muy bien. Pero a la vez he sido siempre muy independiente, he estado muy volcada en el trabajo, he perdido mucho tiempo... y llega un momento en que me lo tengo que plantear. Ahora mismo, con las responsabilidades que tengo, si finalmente no los tengo, me dedicaré a mis tres sobrinos, que son como mis hijos".

"Me independicé con 22 años y mi primer sueldo de 600 euros"

Ayuso ha hablado de su juventud cuando han pasado por Chamberí, el barrio donde se crió y donde vive actualmente, en el que hizo una parada con la Campos. "Me fui a Ecuador e Irlanda con 22 años y estaba loca por independizarme. Con mi primer sueldo de 600 euros como periodista, me fui de casa de mis padres", decía mientras enseñaba a la presentadora el colegio donde estudió o el local de estética donde "me hacía las uñas, aunque ahora ya no tengo tiempo de nada".

"El problema de mi casa es que es muy pequeña"

"El problema de mi casa es que es muy pequeña, pero el barrio es maravilloso y mi madre, que es lo más bonito que tengo, vive al lado", decía Ayuso mientras paseaban por sus calles, parándose en el bar donde desayuna o en la frutería donde compra "aguacate", sobre todo.



"Yo siempre he vivido en el centro de Madrid y ahora no podría hacerlo de otra forma, es donde más se aprende, con la gente", ha dicho.

"Soy del Real Madrid.... bueno, de todos los equipos madrileños"

Ayuso también ha confesado que es del Real Madrid, aunque luego ha preferido mostrarse diplomática. "Me fui del Madrid y ahora soy de los dos, del Atleti, y también del Getafe, de Fuenlabrada, del Leganés del Rayo", ha dicho al frutero de su barrio, que intentaba de convencerla para pasarse al equipo rojiblanco.

Sus fotos de estudiante, "los mejores años de mi vida"

También ha hablado de su época de estudiante en la Complutense. "Hice Periodismo, el doctorado y la tesina pero no la tesis, porque quería al mejor profesor, para que me exigiera mucho, y me exigió tanto que no pude (risas)".

La presidenta madrileña recuerda esos años como "los segundos mejores de mi vida tras los actuales".

Ha recordado su paso por la emisora de radio de la universidad, cuando conoció a "gente de otras nacionalidades y pude empezar a meterme en política", mostrando imágenes inéditas de esa etapa.

"Conocí a los podemitas en la universidad, y eran igual que ahora, paralizándolo todo"

"Allí conocí el movimiento podemita y era lo mismo que ahora, siempre montando huelgas, intentando paralizarlo todo. Ellos se quedaron ahí, otros nos fuimos y luego volvimos, pero ellos se quedaron viviendo de la política, colocándose unos a otros, el entramado que tienen ahora".

Su tatuaje de flor y fan de la música española

Ayuso ha mostrado su tatuaje en forma de flor que se hizo en honor a Depeche Mode, su grupo favorito, y ha recordado la ilusión que le hizo conocer a su líder en Santa Bárbara (California).

Afirma que siempre le gustó la música de los 80 y 90, con Mecano y Los Secretos como sus grupos favoritos. "Me pones cualquier española y te digo el título", presume. "Ahora estoy con una playlist de Julio Iglesias, Eros Ramazzoti y Sergio Dalma todas las mañanas".

Su padre tuvo Alzheimer y su abuela varios ictus

Al final de la entrevista, cuando pasaban por el hospital Ramón y Cajal, Campos ha querido recordar con Ayuso uno de los peores momentos de su vida, cuando sufrió el ictus. "Yo no sabía que tenía era un ictus, gracias a Dios lo cogieron a tiempo".

Es entonces cuando la política madrileña ha contado que su abuela materna también tuvo varios infartos cerebrales. "Entonces supe que ya nada sería lo mismo con ella, aunque lo más duro fue mi padre, que tuvo Alzheimer, una enfermedad muy dolorosa porque ves que la persona que quieres ya no es la misma".

"El nombre del Zendal me lo dio un enfermero"

La última parada de la entrevista ha sido en el Zendal, el hospital de pandemias levantado por Ayuso, quien volvió a quejarse de la "campaña de desprestigio y sabotajes que hemos sufrido, antes incluso de ser abierto".

"No entiendo la polémica", matizaba la presidenta mientras paseaban por sus alrededores, recordando el homenaje a la enfermera Isabel Zendal que lleva su nombre. "La idea me la dio un enfermero cuando me estaba haciendo una PCR, precisamente para ir a Telecinco", recuerda.

