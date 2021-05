Isabel Díaz Ayuso graba con Bertín Osborne su próxima entrevista personal en televisión

Portada de revista por su nueva pareja

Salir en las revistas "es algo que tengo que asumir"

La presidenta de la Comunidad de Madrid fue preguntada ayer por ello en la entrega de los premios Bombines de San Isidro. A Isabel Díaz Ayuso no le hace gracia verse en las portadas de corazón , ya que quiere preservar su intimidad, "pero es algo que tengo que asumir" , dijo.

"Viajé como una turista más, solo tenía ganas de ponerme las chanclas"

Y habló con naturalidad sobre su escapada a Ibiza. "Apenas he tenido tiempo de nada. Viajé como una turista más. Hice mi cola para hacerme el PCR y cogimos un coche para movernos. Ni puerta de autoridades ni nada. Como cualquier persona de la calle y es que añoro mi manera de vivir. Yo soy muy normal y no me van los privilegios, además, de lo que realmente tenía ganas era de ponerme las chanclas", contó a los periodistas en el evento.