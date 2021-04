La nueva imagen de Isabel Pantoja tras la polémica: exultante y mucho más delgada

"Vengo con otra expectativa a este formato"

"Me encanta este formato. Es muy distinto a mi anterior proyecto televisivo y eso es, sin duda, lo que más me atrae de él. Voy a ver arte, voy a ver voces y vengo con otra expectativa . Estoy muy convencida de lo que voy a hacer, para eso llevo ya 50 años en esta profesión ", ha declarado Isabel Pantoja.

Su estilismo

Con un pantalón pitillo negro que ha combinado con un amplio blusón de Just Cavalli en tonos fucsia y azulón, un cinturón ancho marcando cintura y unas altísimas sandalias de tacón negro , la artista ha acaparado todos los flashes durante la presentación de su nuevo programa.

Isabel Pantoja: "Aquí no creo que llore tanto"

Isabel Pantoja explica las diferencias en su nuevo trabajo en Top Star respecto a Idol Kids. "Ahora estoy más preparada que entonces porque tengo acumulada aquella experiencia y además los talentos que vamos a ver en Top Star no son niños, que son lo que más me emociona del mundo. ¡Aquí no creo que llore tanto!", bromea.