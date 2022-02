Isabel Pantoja habla tras casi un año de silencio: "No estoy bien, tengo profesionales que me ayudan"

Primera conversación pública con la cantante desde que estallase la guerra con su hijo Kiko Rivera

"No vivo encerrada", dice en una llamada telefónica de 7 minutos emitida en 'Sálvame'

Tras casi un año de silencio, Isabel Pantoja ha hablado. Después de todas las llamadas de periodistas que tendría en su móvil, la cantante descolgó ayer el teléfono y mantuvo una conversación de 7 minutos con uno de ellos.

Era la primera que escuchábamos su voz desde el pasado 29 de abril de 2021, cuando Isabel Pantoja atendió a los medios en la presentación del programa en el que participaba entonces, Idol Kids, aunque entonces esquivó las preguntas sobre las incendiarias declaraciones que había hecho su hijo, cinco meses atrás.

Nueve meses después, Sálvame ha emitido un avance de la conversación de Isabel Pantoja con el periodista Ricardo García, mantenida ayer a la una del mediodía, en la que la tonadillera cuenta cómo se encuentra después de todo lo acontecido en su familia: el fallecimiento de su madre, la delicada salud de su hermano Bernardo, la guerra con su hijo Kiko Rivera y el ataque de este a su hija Isa, la separación de su sobrina Anabel Pantoja....

"Yo no vivo encerrada"

“¿Quién ha dicho que estoy encerrada? Yo no vivo encerrada”, es lo primero que ha dicho para desmentir que esté recluida en Cantora, pese a no hacer declaraciones.

"Me siento huérfana absoluta, no lo estoy pasando bien"

Aunque sí reconoce que aún no ha superado el fallecimiento de su madre, Doña Ana, el pasado 29 de septiembre. “Ahí ando, no es fácil, no lo estoy pasando bien con lo de mi madre, me siento huérfana absoluta, pero tengo profesionales que me ayudan”, ha dicho, confesando que está recibiendo ayuda psicológica.

Aunque ha aprovechado para tranquilizar a sus seguidores. "No te preocupes, cariño, porque la ayuda, pues eso, los fans me quieren, por eso no tengo ninguna duda, ese cariño está ahí y esa energía positiva me llega”.

"No me gusta la violencia, por eso no tengo redes"

También dice que en su vida tiene “muchas cosas buenas”, y que prefiere mantenerse alejada de lo que le hace daño. “No me gusta nunca la violencia ni nada de eso, por eso yo no tengo redes, no soy de eso ni lo he aprendido siquiera nunca”.

"No soy rencorosa ni envidiosa"

De los ataques que ha recibido en todo este tiempo por parte de su hijo, dice no tener ánimo de venganza. “No soy rencorosa, ni envidiosa ni nada que termine en ‘osa’”, lo que considera una "suerte".

"El karma siempre llega"

Aunque confía en el karma (espíritu de justicia o equilibrio). “Sí, hay veces que se ve y otras que no, o llega más tarde de lo que una quisiera", es otro de los titulares que ha dado a lo largo de la conversación. "Yo lo que creo es en Dios, lo que tenga que pasar va a pasar, es el destino de cada persona, y hay que aceptarlo", ha añadido.

"Mi hermano Agustín me apoya totalmente"

De su hermano Agustín, de quien últimamente se había dicho que se había distanciado, lo ha desmentido. A la pregunta del periodista sobre si contaba con su "apoyo", ha respondido: “Totalmente, exacto”.

Preparando su gira por América

Isabel Pantoja confirma al periodista que está preparando su próxima "gira por América", y asiente cuando éste le dice que "le servirá para depejarse". "Sí, el trabajo siempre ayuda, cuando llegue, si Dios Quiere".

"Tranquila", "triste" y "apagada"