Isabel Pantoja elude hablar de Kiko Rivera pero lanza indirectas: "Yo no he estado recluida"

La cantante no ha querido hablar de su hijo en la presentación de su nuevo programa 'Top Star'

Pero sí ha respondido a las dudas sobre ella en este año: "Ha sido duro pero estoy feliz"

¿Por qué está tan delgada? ¿Planea hacerse un 'Rocío Carrasco? ¿Se plantea irse fuera de España?

Isabel Pantoja lleva “25 años en esta profesión”, como ella misma se ha encargado de recordar esta mañana, por lo que le se sobran tablas para esquivar con elegancia las preguntas de los periodistas.

La cantante ha presentado hoy su nuevo programa en Mediaset, Top Star, y lógicamente toda la atención estaba en conocer cuál es su estado emocional después de la ruptura con su hijo, Kiko Rivera, y cómo ha vivido este duro año en el que no ha hecho declaraciones.

Pantoja no ha hablado directamente de Kiko Rivera pero sí ha dicho ciertas frases que dejaban entrever cómo se siente.

"La música amansa a las fieras", "estoy con unas personas que me cuidan, me miman y me dan todo el calor que necesito"; “yo no he estado recluida, estaba en mi casa cuidando a mi madre" o "yo no soy persona de hablar mucho, prefiero cantar" son algunas de sus declaraciones que podían ser interpretadas como indirectas a Kiko Rivera. Aunque si le preguntaban directamente por él, se mostraba tajante: Cuando le han preguntado por su hijo, Kiko Rivera, ha sido menos amable: "Si no es del programa no quiero que me formules esa pregunta".

¿Cómo está emocionalmente? "Ha sido un año duro"

En la rueda de prensa le han preguntado cómo le ha venido la grabación de este programa para su estado emocional y ha confesado que se ha sentido “muy bien, gracias a Dios, con salud”, aunque ha reconocido que “ha sido un año difícil, duro, extraño, fatídico para millones de personas y dentro de esas personas también estaba yo. Volver a ver los focos hacia mi persona ha sido iluminarme de nuevo, iluminarme mi alma, mi corazón... Estar al lado de Danna [Paola], Jesús [Vázquez], Risto [Mejide], ha sido fantástico y está siendo un programa de lujo, realmente de lujo y qué puedo contar más", trataba de esquivar el tema.

También ha explicado cómo ha vivido este año de aislamiento, en el que apenas ha salido de Cantora. “Estoy feliz porque simplemente tengo salud y todos los que quiero tienen salud. Estoy feliz porque he vuelto a trabajar con una gente maravillosa, que me cuidan, me miman y me dan todo el calor que necesito. Durante este año no hemos podido, quizás llamarnos, pero encontrarnos aunque no nos podamos abrazar para mí es fundamental. Ha sido un año duro, pero ya estoy aquí y feliz".

Isabel Pantoja ha querido dejar ver que se siente fuerte ante el enfrentamiento con su hijo, recalcando que lo que le ha entristecido estos meses de atrás es la pandemia, en ningún momento lo que ha hecho Kiko Rivera: "A mí me ha tocado vivir lo que le ha tocado al mundo entero, la pandemia, por supuesto empezar a trabajar es lo más importante, teniendo salud", insistía.

¿Por qué está tan delgada? "El miedo a la pandemia me cerró el estómago"

En cuanto a su llamativa pérdida de peso, mucho más delgada de lo habitual, afirma no se debe al disgusto por lo que le ha hecho su hijo, sino solo a la pandemia. "Yo he bajado peso porque tengo que confesar que he tenido y sigo teniendo muchísimo miedo a lo que se está viviendo, no puedo evitarlo y se me cerró el estómago ¿vale?".

"¿Pero qué haces para estar tan delgada? Yo, ni con un balón gástrico lo consigo...", le comentaba Víctor Sandoval, que ha cubierto la rueda de prensa para Sálvame. "Pues yo no tengo balón gástrico. Lo que hago es cuidarme", admitía Isabel,

También ha aprovechado para desmentir que se hubiera enfadado con Risto Mejide por subir una fotografía de ambos en la que ésta salía en primer plano, y que según algunos medios, a ella no le habría gustado porque no salía favorecida. "Lo hemos desmentido los dos, no ha habido ningún problema".

¿Por qué ha estado recluida? "Estaba cuidando a mi madre"

Y ha querido dejar claro que si no ha salido es porque estaba cuidando a su madre, que se encuentra delicada de salud desde antes de la guerra con su hijo, no porque se estuviera escondiendo. "Yo no he estado recluida, he estado cuidando a mi madre, que es lo más grande que tengo en mi vida. Me he llevado más de un año dentro de mi casa para proteger la salud de mi madre. Estoy deseando ponerme la vacuna, ella, gracias a Dios, ella ya se la ha puesto”.

¿Por qué vuelve a Mediaset? "Me quieren mucho"

También le han preguntado cómo ha vuelto a la misma cadena en la que Kiko Rivera ha hablado mal de ella, a lo que ha respondido: “Es que me quieren mucho, estoy muy agradecida a Mediaset, solo te voy a contestar diciéndote que yo tengo un contrato en el cual tenía que hacer otro talent y es lo que estoy haciendo, y muy feliz".

¿Se hará un 'Rocío Carrasco'? "Ni siquiera lo estoy viendo"

Otra duda que tenían los periodistas es si Isabel Pantoja veía el documental de Rocío Carrasco y se había planteado hacer ella algo parecido para contar su verdad. Asegura que no lo ha pensado porque ni si quiera lo está viendo: "Yo no estoy viendo televisión porque salimos muy tarde y cuando estoy en casa tengo los horarios cambiados, cuidando a mi madre, no veo televisión, solo tengo música puesta. No conozco el programa de Rocío".

¿Se irá fuera de España? "Como me voy a ir a Miami, con la calor que hace"

Por otro lado, ha negado que vaya a dejar España para instalarse fuera de nuestras fronteras, tal y como también se ha especulado estos meses. "¿Cómo me voy a ir a Miami? ¿Con la calor que hace?", ha dicho con una risa irónica.

¿Dará una entrevista para hablar de Kiko? "Yo soy más de cantar"

La particularidad de Top Star respecto a otros talent shows es que aquí los coaches apuestan dinero por los concursantes. De ahí el subtítulo ‘¿Cuánto vale tu voz?’. En este sentido, los periodistas le han preguntado si cree que, en su caso, vale más su voz o su dinero, en alusión a que dé una posible entrevista o exclusiva millonaria para contar su versión sobre la disputa con su hijo. "Depende. Yo no soy persona de hablar mucho. Prefiero cantar", ha sentenciado, dejando claro que su único objetivo en estos momentos es enfocar su carrera a la canción y a su nuevo programa como mentora de talentos en Mediaset.

"Aquí hay dinerito para apostar por los concursantes. En el otro programa lloraba mucho y aquí me gasto todo el dinero", dice en declaraciones a la revista Semana.

"La música amansa a las fieras"