Isabel Torres, la actriz de 'La Veneno', se despide tras empeorar su cáncer: "Me dan dos meses de vida"

La intérprete de 52 años, que dio vida a la Cristina Ortiz adulta en la serie, publica un "último" y duro vídeo en Instagram

Informa de que tiene metástasis y agradece todo el apoyo a sus fans: "Qué le vamos a hacer, la vida es así"

"Nos vemos pronto, si Dios quiere, y si no, nos vemos en el cielo"

Isabel Torres, la actriz que interpretó a Cristina Ortiz, ‘La Veneno’, en la serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha informado a sus seguidores de que el cáncer de pulmón contra el que lucha desde 2018 ha empeorado en los dos últimos meses, y los médicos le han dado una esperanza de vida de dos meses.

Es por ello que ha publicado este triste y durísimo vídeo en su cuenta de Instagram, "el último vídeo que voy a hacer por lo pronto, para mis seguidores, para todos mis fans, y lo voy a dejar colgado en la red porque he estado muy malita y quería decirles un poco como estoy", explica la intérprete canaria de 52 años que interpretó a 'la Veneno' en su etapa adulta en la ficción.

"He sufrido un poquito más de metástasis en los huesos"

Isabel Torres detalla que ha sufrido "un poquito más de metástasis en los huesos", por lo que ha estado ingresada en el hospital, aunque ahora está en casa de su mejor amiga, Maru, "que me está cuidando, es como mi hermana".

"A ver si lo supero, y si no, qué le vamos a hacer, la vida es así"

La actriz se despide con este impactante vídeo, después de que le hayan dado solo 60 días de vida: "Vamos a ver si los supero, si los supero bien y si no los supero, pues también, qué vamos a hacer, la vida es así. Se me murió un primo hace poquito, la vida es así de caprichosa".

"El vídeo es para decirles a todos que les quiero mucho"

La protagonista de Veneno, que informó por primera vez de su enfermedad en marzo de 2020, ha querido "agradecer a toda la gente" que la ha estado apoyando, sobre todo cuando publicó vídeos cómo este:

"A todos mis seguidores, a todos mis fans que han estado al lado mío, apoyándome. A mi familia, sobre todo a mi familia y mis primas. El vídeo es para decirles que les quiero mucho. No saben lo que me duele, el dolor es lo peor de todo ello", dice Isabel en el vídeo en el que explica que fue a Madrid a un ensayo "y no salió tan bien la cosa, no fue lo que yo pensaba, me deterioró muchísimo".

"Nos vemos pronto, si Dios quiere, y si no, nos vemos en el cielo"

Pese al duro pronóstico de su enfermedad en estos momentos, Isabel Torres termina con unas últimas palabras generosas y de agradecimiento a la vida. "Quiero darles las gracias a todos por lo que han hecho por mí, y que la vida es tan bonita y hay que vivirla. Todo, la radio, la tele, todo ha sido maravilloso. Si salgo de esta me volveré a conectar, y si no salgo ha sido un placer conoceros, estar con ustedes y vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Cuídense muchísimo, y nos vemos pronto si Dios quiere, y si no nos vemos en el cielo", concluye.

Casi tres años de lucha contra el cáncer

Isabel Torres desveló que padecía cáncer de pulmón hace un año y ocho meses, cuando estaba grabando los últimos capítulos de la serie y empezaba a disfrutar del éxito y reconocimiento por este papel.

"Tengo cáncer de pulmón con metástasis en los huesos. Me está dando mucho dolor y muchos problemas. Mi cuerpo no está ahora como para poder hacer frente a este éxito tan maravilloso que he esperado toda mi vida. Si no lo hago, Veneno va a poder conmigo y tengo que cuidar a Isabel", explicaba entonces.

Una enfermedad de la que volvió a hablar cuando cumplió 52 años, este pasado verano, y se encontraba decaída por los efectos de la quimioterapia. "Es durísimo (…) Me gustaría llegar al año que viene porque la vida es superbonita y no hay nada más bonito que vivir”.

