La reacción de Ivonne Reyes a la demoledora entrevista de Pepe Navarro sobre la paternidad de su hijo

Pepe Navarro volvió a un plató de Telecinco este sábado para intentar demostrar, enseñando las pruebas de ADN, que él no es el padre biológico del hijo de Ivonne Reyes, Alejandro, a pesar de que un juez le adjudicó la paternidad legal en 2012 por negarse entonces a someterse a estas mismas pruebas.

Sálvame no ha conseguido de momento una reacción pública de Ivonne Reyes a las declaraciones de Pepe Navarro, pero ésta sí se ha pronunciado de forma indirecta a través de su amigo, Kiko Matamoros.

Según explicó el colaborador ayer en Viva la vida, Ivonne Reyes cree que Pepe Navarro ha dado esta entrevista como una forma de provocarla para que le demande por injurias o calumnias . De esta forma, él conseguiría que se abriese un nuevo proceso legal, lo cual le permitiría poder aportar, para defenderse, las pruebas biológicas que demostrarían que Alejandro Reyes no es su hijo , tal y como ya intentó hacer sin éxito en el Tribunal Supremo . Recordemos que entonces fue desestimado el recurso de su hija Andrea, por un defecto de forma : el hijo de Ivonne Reyes era menor de edad cuando le sustrajeron una muestra de ADN sin su permiso, y el recurso se presentó fuera del plazo legal.

Ivonne Reyes asegura que no vio la entrevista del Deluxe "para no volverme loca", pero que es conocedora de todo lo que sucedió en el plató. Y responde así: "Yo creo que lo que pretende Pepe es que yo presente una demanda o querella contra él para así tener la posibilidad de defender el exceptio veritatis, que es la posibilidad jurídica para abrir una puerta que tiene cerrada".

Ivonne Reyes cree que la entrevista de Pepe Navarro es una provocación para que ella le denuncie por injurias y calumnias o por difamación del honor y él pueda actuar sacando sus documentos a la luz. Ivonne reconoce que piensa que esta es la estrategia de presentador "porque si no, yo no entendería nada. Siempre ha sido contrario a esta exposición mediática y no entiendo por qué habla ahora".