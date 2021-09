El James Bond de Sean Connery era un "violador": "Una escena así hoy sería inaceptable"

El realizador de la última entrega de la franquicia, No time to die , se refiere a la escena de la película Thunderball (Operación Trueno, 1965), en la que Bond (Connery) conoce a una enfermera (Molly Peters) y la besa forzosamente cuando ella le rechaza.

"Ella dice 'No, no, no' y él dice, 'Sí, sí, sí", mantiene el director sobre la citada escena para argumentar que se trata de un claro ejemplo de abuso sexual, que hoy en día no pasaría el filtro del movimiento feminista #MeToo. "Una escena como esa no funcionaría hoy", opina.