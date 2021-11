James Rhodes, sobre el éxito del reguetón: "Bad Bunny no se escuchará en dos siglos ni de coña"

El músico James Rhodes , admirador confeso de España y la cultura popular de nuestro país, no ha tenido reparo en expresar su opinión sobre el reguetón con respecto a la música clásica , que tanto éxito tiene desde hace años entre un gran número de nuestros jóvenes.

El pianista no es que fuera muy duro con este estilo, pero animó a los espectadores del programa de La2, donde pretendía defender la inmortalidad de la música clásica, lanzando un dardo elegante a algunos de los grandes ídolos del momento como Bad Bunny o Rosalía.

“Escuchamos a Bach, Chopin y Beethoven después de 200 o 300 años…. ¿vamos a escuchar a Bad Bunny en dos siglos? No, ni de coña”, aseguró el músico.

Pero el argumento de Rhodes no quería menospreciar a cualquier artista que se saliese de la música clásica. Porque también tuvo buenas palabras para gente como Sabina, Serrat o Robe Iniesta, líder de Extremoduro, que sin duda está en las antípodas de la música que defiende el pianista británico.

“Explicadme lo de Bad Bunny, porque no estoy diciendo literalmente que sea una mierda, pero no entiendo su popularidad”, pidió el pianista a los jóvenes a los que dirigió su charla en televisión.

Co o era de imaginar, defensores y detractores de sus palabras no le faltaron a James Rhodes y el debate sobre la calidad o no del reguetón calentó las redes sociales unas horas. Aunque el debate acabó virando hacia una crítica al pianista conocido también por sus preferencias políticas.