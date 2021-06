Javi Cantero, hijo del Fary: "Llevo las bolsas de la compra con mucho arte y no soy un hombre blandengue"

Entrevistamos al cantante madrileño, que lanza nuevo disco ('Alas de Alba') tras veinte años de carrera

Nos cuenta su evolución desde que saltó a la fama con 'Y cuanto más acelero' y recuerda a su padre cuando se cumplen 14 años de su muerte

También nos da su visión del polémico vídeo viral de su padre, 'El hombre blandengue', desde la perspectiva del feminismo actual

"Parece que el pequeñajo no lo hace mal", dijeron el Fary y su mujer cuando oyeron a su hijo de 16 años cantar en su cuarto. Dos años después, Javi Cantero daba el pelotazo con Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Entonces muchos creyeron que sería flor de un día o el capricho del hijo de un artista. Él mismo reconoce a NIUS que se "dejó llevar porque entonces no tenía muchos conocimientos musicales".

Pero el hijo del Fary decidió bajarse de la "moto" comercial y empezar volar por su cuenta, haciendo caso a su instinto para crear un estilo propio con su guitarra y la ayuda de hermano Raúl, que compone las letras de sus canciones, porque "él escribe más profundo que yo".

Dos décadas después de aquel hit con 18 años, Javi Cantero tiene 38, seis discos en el mercado, acaba de lanzar el séptimo, Alas de Alba, y ha empezado una gira de conciertos (el 3 de junio estuvo en Sevilla, el 29 en Barcelona y el 1 de julio en Madrid). "Ahora, cuanto más acelero, más cuidadito tengo pa’ no caerme", reconoce a NIUS.

Hablamos con él de su evolución, de la influencia y los consejos que le daba su padre ("cuidado con los abrazos que te queman la chaqueta"), del que el próximo 19 de junio se cumplen 14 años de su muerte. "Siempre estaré orgulloso de ser 'el hijo del Fary', le echo mucho de menos".

En plena ola de feminismo mundial, Javi Cantero también nos da su visión de uno de los vídeos más virales del Fary, cuando dijo que "detestaba al hombre blandengue que lleva las bolsas de la compra". “Mi padre no era machista, eran cosas de la época. Se refería a que a nadie le gusta alguien sin carácter, da igual el sexo".

Pregunta. ¿Cómo has vivido este arranque de gira y reencuentro con el público después de tanto tiempo?

Respuesta. Estoy loco de contento, porque cómo mejor y más cómodo me encuentro es con mi gente, donde puedo presentar mis canciones y compartir la música en directo, que es donde se crea el momento más mágico.

P. ¿Qué canción fue la mejor recibida en el concierto de Sevilla?

R. Desde que saqué Sin pedigrí [su tércer disco, en 2009], la gente ya conoce nuestros temas, pero Recordando a Bob es el momento cumbre del concierto, y por supuesto, La Mandanga.

P. Dicen que te creces mucho en el directo, y eso que dices que eres muy tímido…

R. Sí, soy tímido, pero cuando me subo al escenario es donde mejor me siento, donde hago lo que sé hacer, y donde se produce esa conexión con la gente. Ahí me siento muy a gusto y me dejo llevar.

El hijo del Fary lo seré toda la vida, y bien orgulloso que estoy

P. Tecleo "Javi Cantero" en Google y ya no aparece "hijo del Fary" o "el de la moto" en la primera página...

R. El hijo del Fary lo seguiré siendo toda la vida, y bien orgulloso que estoy, de mi padre y de mi madre, que no me olvido de ella. Y lo de “el de la moto” es algo que asumo, fue el primer disco que saqué, un tema que fue un pelotazo y el principio de este camino musical.

Mi hermano Raúl tuvo mucha culpa en mi cambio a Javi Cantero

P. ¿Cuándo crees que empezaste a hacerte un nombre propio, a ser Javi Cantero?

R. A raíz del lanzamiento de Sin pedigrí empecé a mostrar mis sentimientos verdaderos. Me sentí muy libre para crear, componer, y me junté con mi hermano Raúl, que es tiene mucha culpa de ese cambio de Javi Cantero, ¡que bendito cambio!, porque me siento muy a gusto con la música que estamos haciendo.

P. Con 'Alas de alba' vuelves con un cambio de registro. Al flamenco, el rock, el blues y el reggae, habéis incorporado el funk…

R. Ya en el disco anterior metimos algo de funk. Cada disco es diferente porque los músicos no dejamos de aprender. Soy un culo inquieto, me gusta investigar, y todo lo que me toca el corazón, lo dejo fluir. Al final vas aprendiendo cositas nuevas y plasmándolas en la música que haces:

'Raíces de libertad' es mi canción preferida de este álbum, la letra es de mi hermano, que escribe más profundo que yo

P. De todas las canciones de Alas de Alba, ¿cuál es la más importante para ti?

R. Todas me gustan pero Raíces de libertad es la que más me tocó. Yo tenía la música, que surgió improvisada en un ensayo durante la gira anterior de El tren de la vida. Pero faltaba la letra. Por las armonías tan profundas que tenía, la hizo mi hermano, porque él escribe más profundo y mejor que yo. Cuando la escuchó le encantó, y cuando me mandó la letra, flipé:

P. ¿Cómo empezáis tu hermano y tú a trabajar juntos? ¿Cómo os complementáis?

R. Mi hermano siempre ha escrito cosas muy bonitas desde pequeño. En lo musical, él viene más del rock, y yo del flamenco, pero compartíamos gustos, y sobre todo, el amor por la música.

El tatuaje en la espalda no es de verdad, las alas las lleva el músico dentro

P. El tatuaje de alas en la espalda que llevas en el cartel del disco, ¿es de verdad?

R. No, es un dibujo. Me lo pintó con rotulador Cristina Bosch, una artista que es una 'fenómeno' y le dio un toque único. Las alas las lleva uno dentro, y la música es la que te hace volar.

La muerte de mi padre afectó a mi estado de ánimo y se me cerraron puertas, pero nunca pensé en rendirme

P. La muerte de tu padre supuso un parón en tu carrera. Dices que en parte fue porque no querías que pareciera que querías aprovecharte del momento. ¿Tuviste dudas de si seguir en la música?

R. La muerte de mi padre fue muy dura y afectó a mi estado de ánimo. Pero también se me cerraron entonces algunas puertas, me vine un poquito abajo pero en ningún momento pensé en dejar de hacer música. Porque es algo que no puedo dejar, la necesito. La persona que me dio ese impulso para sacar el disco por nuestra cuenta y con discográfica propia (Carabirurí) fue Juan Serrano, un guitarrista de mi padre que también ha estado en giras anteriores mías. Escuchó el disco y me dijo “esto lo tienes que sacar”. A raíz de Sin pedigrí, todo han sido satisfacciones, he conocido a grandes músicos y he colaborado con uno de mis ídolos, Raimundo Amador.

P. En todo el disco hablas mucho de libertad, ¿tiene que ver con tu alejamiento de lo comercial?

R. En lo musical me gusta sentirme libre para que me salga lo que tengo dentro. No soy una persona que diga "pues ahora voy a hacer un raggae porque tengo tres rumbas…. " Me siento a componer y dejo que vaya saliendo todo. No estoy pendiente de lo comercial.

Yo defendía 'Y cuanto más acelero' como podía, porque no tenía los conocimientos de ahora

P. Ser auténtico y comercial al mismo tiempo es el sueño de todo artista. Tu padre lo consiguió, ¿aspiras tú a lo mismo?

R. Al principio, cuando sacamos Y cuanto más acelero, yo defendía como podía las canciones que hacían para mí compositores muy buenos, pero no tenía los conocimientos musicales que tengo ahora. Solo compuse el tema No veas lo que me ha pasao. Después el camino me fue llevando a donde yo siento realmente. Yo aspiro a ser auténtico y que mi música lo sea. No creo que esté reñido una cosa con la otra.

El consejo de mi padre era que "tuviera cuidado con los abrazos que te queman la chaqueta"

P. ¿Qué consejo te dio tu padre esos comienzos?

R. Que nunca me creyera más ni menos que nadie, que no dejase de componer, por muy bien o mal que me fueran los cosas, que esto es algo efímero. Y que tuviera cuidado con los abrazos que te queman la chaqueta…

P. Que te alejaras de los que te hacen la pelota…

R. Tú lo has dicho. Que en esto, cuando eres un superventas, te dicen "eres un fenómeno" y te llenan de abrazos, pero cuando no vendes, parece que tu música ya no tiene valor. Que no me creyera una cosa ni la otra.

Mi padre nunca habría estado celoso de mí, no tenía ego de artista, lo más importante era su gente

P. En otros casos de hijos de artistas, a veces el padre no puede evitar sentir algo de celos. ¿Cómo habría llevado El Fary que vendieras más discos que él?

R. En ningún momento habría tenido celos. Él era un artista que no tenía ese ego, lo más importante para él era su gente. Al revés, él estaba muy contento de que mi hermano y yo hiciéramos música.

Mi madre fue mi descubridora: me escuchó cantar detrás de la puerta y se lo contó a mi padre

P. Se habla mucho de tu padre, pero tu madre, Conchi, fue tu verdadera descubridora, la primera que te escuchó cantar detrás de la puerta…

R. Sí. Ella [Concepción Olmedilla] ha jugado un papel fundamental, también es una persona muy musical. Yo era tímido, me ponía a Parrita o Camarón en mi cuarto, y cantaba por encima. Ella fue la primera que me escucho y se lo comentó a mi padre. "He escuchado al pequeñajo y no lo hace mal”, le dijo. Él pensó que era "amor de madre", pero luego me prestó más atención. Y un día, estando con Remolino hijo en un ensayo, me pidió que me lanzara con la guitarra. Fue la primera vez que canté y mi padre dijo "pues parece que no lo hace mal...". Desde entonces cada vez que venía me hacía algo por bulerías y así empezó todo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javi Cantero (@javi__cantero)

P. Si no te llegan a descubrir tus padres, habrías sido futbolista….

R. No, eso hubiera querido yo. Es muy difícil, me gustaba el fútbol como a todos los niños y me sigue gustando, pero de ahí a ser profesional..., de no haber sido cantante no sé qué habría sido.

De mi padre he sacado la alegría de vivir, él tenía un aura especial

P. El 19 de junio se cumplen 14 años de la muerte de tu padre. ¿Le homenajeas de alguna forma en el disco?

R. En todo lo que hago hay mucho de él. No pasa un día que no me lo recuerde la gente. "Tu padre era un fenómeno", me dicen. Le echo mucho de menos. El 19 nos pilla de concierto en Mojácar, en el chiringuito El Cid. Tocaremos La Mandanguita, que es el momento cumbre que todo el mundo se viene arriba:

P. ¿Qué has sacado de tu padre?

R. De mi padre tengo esa alegría de vivir tremenda. Él tenía un aura especial, esa capacidad de alegrar a los demás, a quien veía un poco herido, él sabía cómo devolverle arriba. Yo soy también una persona muy alegre que me gusta estar con mi gente.

Mi padre no era machista, cuando dijo lo del 'hombre blandengue' se refería a alguien sin carácter, da igual el sexo

P. Un momento mítico de tu padre, también polémico y viral, fue su famosa visión del "hombre blandengue”. ¿Crees que tu padre era machista?

R. Para mí, no. Yo vi el vídeo después de que falleciera. No lo pude hablar con él. Pero te aseguro que él era una persona que valoraba muchísimo a la mujer. Ese vídeo eran cosas de la época. Cuando dice que no le gusta el hombre blandengue, se refiere a que no le gusta alguien sin carácter ni personalidad, como al hombre tampoco le gusta la mujer blandengue, alguien que te diga “sí, cariño, lo que tú digas”, da igual el sexo.

P. Dices que serían cosas de la época. ¿Tú creciste en un ambiente machista?

R. Para nada. Mi madre era feminista, eran una pareja que se querían muchísimo, de estar juntos toda la vida. Yo viví el ambiente de la época, mi padre trabajaba y mi madre era ama de casa, una cosa muy normal.

P. ¿Tú te consideras feminista?

R. A mí me gusta la igualdad para todo el mundo. Que todos tengan los mismos derechos, tanto la mujer como el hombre, a pesar de ser diferentes, porque si fuéramos iguales, vaya rollo.

P. Entonces eres feminista…

R. Pues si eso es ser feminista, se ve que soy feminista, pero sobre todo me gusta la libertad y la igualdad.

Yo llevo las bolsas de la compra con mucho arte y no me considero un hombre blandengue

P. ¿Qué es hoy en día un “hombre blandengue” para ti?

R. Un hombre que no tiene carácter ni personalidad, alguien dominado, que no sabe decir “no” en un momento dado. Desde luego, no alguien que lleve las bolsas de la compra, en eso no estoy de acuerdo (risas). Yo, si tengo que llevar las bolsas de la compra, las llevo con un arte especial y no me considero un hombre blandengue.

Mi mujer es una peluquera supersónica, igual algún día me corto la melena

P. Tu melena es una de tus señas de identidad. Se nota que tienes una pareja peluquera…

R. Sí, me lo corta ella, que es una de las peluqueras más supersónicas del momento. Ella no tiene nada que ver con la música.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javi Cantero (@javi__cantero)

P. ¿Nos sorprenderás algún día cortándotela, como Pablo Iglesias?

R. Puede ser que me lo corte, pero de momento no me lo planteo. En todo caso, me sorprenderá él a mí cuando me diga “ya es hora de cortar”.

Ahora, "cuanto más acelero, más cuidadito tengo pa' no caerme

P. En el momento actual que vives, cómo terminaría la frase “Cuanto más acelero…”