Javier Bardem explica por qué no hace series, y tampoco las ve

El actor visitó 'Late motiv' (Movistar+) para promocionar su última película, 'El buen patrón', candidata a los Óscar

Explicó a Buenafuente por qué no se ha rendido aún al fenómeno de la ficción para TV, aunque estuvo a punto de hacer una

"No he visto 'Juego de tronos' ni 'Breaking Bad', pero sí 'Falcon Crest'", bromeó

Javier Bardem es de los pocos actores de fama internacional que no se han rendido, al menos de momento, al fenómeno de las series en las plataformas audiovisuales que rivalizan cada vez más con el cine.

El actor visitó anoche Late Motiv (Movistar Plus) junto al director Fernando León de Aranoa para promocionar su última película, El buen patrón, seleccionada por España para competir en los próximos premios Óscar:

Andreu Buenafuente le transmitió a Javier Bardem una pregunta que muchos nos hacemos, cómo es posible que aún no haya accedido a participar en alguna serie, cuando cada vez hay más actores de su generación que compaginan el cine con la ficción para televisión. Entre ellos Matthew McConaughey (True detective), Tom Hanks (News of the world), Jude Law (The Young Pope), Oscar Isaac (Secretos de un matrimonio), Hugh Grant y Nicole Kidman (The Undoing) o Ewan McGregor y Kate Winslet, flamantes ganadores del Emmy por las miniserie Halston y Mare of Easttown respectivamente.

"Me ofrecieron hacer una serie pero no salió"

Bardem contó que, aunque sorprendentemente no recibe tantas ofertas para hacer series como la gente cree, sí estuvo a punto de hacer una que finalmente no salió. "Me ofrecieron una serie pero no salió", dijo en referencia al drama sobre Hernán Cortés que Amazon canceló por la pandemia.

"No sé cómo la gente, sobre todo con hijos, puede ver tantísimas series"

El ganador de un Óscar y cinco Goyas, entre otros muchos premios, explicó que no es un seriéfilo y dio sus motivos para ir contra corriente. Bardem dijo que "admira" a la gente que tiene "tanto tiempo para ver tantísimas series, sobre todo los que tienen hijos", porque a él le es imposible, contó en alusión a su situación familiar como padre de dos hijos con Penélope Cruz, Leo y Luna, de 10 y 8 años respectivamente.

"No he visto 'Juego de tronos' ni 'Breaking Bad', pero sí 'Falcon Crest'"

Y admitió, de forma divertida, que vive ajeno a los grandes fenómenos de series de los últimos tiempos. "La gente me habla de zombies, '¿pero dónde has visto eso?'", dijo en referencia a The Walking Dead, reconociendo que se estaba "perdiendo cosas muy buenas".

"Por ejemplo, yo no he visto Juego de Tronos, ni Breaking Bad", dos de las series más aclamadas, "pero sí he visto Falcon Crest, la más importante", confesó entre risas sobre lo desactualizado que está en lo que a ficción de televisión se refiere. Aunque Bardem coincidía con Buenafuente en "cómo ha cambiado la industria de las series y el trabajo que están dando a tantísima gente", ambos recordaron el caso de Luis Tosar, otro de los mejores actores españoles de su generación, que se resiste a hacer series e incluso rechazó participar en Juego de tronos.

Así es 'El buen patrón', su tercera película con Fernando León de Aranoa

Después de estrenar su última película internacional, Dune, el actor está volcado ahora en la promoción de la cinta española El buen patrón de cara a los Óscar, que se estrena este viernes 15 de octubre en cines. "La película está gustando, a la gente le parece muy divertida, pero ahora hace falta pico y pala para que la gente la conozca más".

Bardem interpreta a Blanco, un carismático propietario de una empresa que fabrica balanzas industriales en una ciudad española de provincias, que espera la inminente visita de una comisión. "Un tipo que cae bien pero que a medida que avanza el film, da más rabia empatizar con él: te hace preguntarte qué haces tú con tu pequeña cuota de poder", contó el actor sobre su personaje.

El buen patrón es el tercer proyecto que Javier Bardem rueda a las órdenes Fernando León de Aranoa. Tras la amistad que entablaron en la premiada Los lunes al sol (2002), el actor y el director volvieron a trabajar juntos en el documental Invisibles (2007) y Loving Pablo con Penélope Cruz (2017).