Jennifer Aniston explica por qué ha cortado su relación con los amigos que no se vacunan contra la covid

La actriz estadounidense Jennifer Aniston ha querido aclarar unas palabras que han tenido gran repercusión entre sus seguidores: por qué ha cortado la relación con los amigos que se han negado a vacunarse. A principios de esta semana, la célebre protagonista de Friends contó que había "perdido a algunas personas" que no habían querido administrarse una dosis contra el coronavirus .

Desde entonces, sus seguidores en Instagram no han parado de preguntarle sobre los motivos de su preocupación ya que ella ya ha sido vacunada , según han comentado algunos usuarios en redes sociales.

Y ella no ha dudado en contestar: "Porque si tienes la variante, aún puedes contagiármela", ha respondido. "Puedo enfermar un poco, pero no seré admitida en un hospital ni moriré. (...) Pero puedo contagiar a otra persona que no tenga la vacuna y cuya salud esté comprometida (o que tenga una patología previa), y por lo tanto pondría en riesgo sus vidas", ha añadido la actriz.