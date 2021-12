El alegato feminista de Jennifer Aniston: "No estoy incompleta por no tener pareja o hijos"

En una entrevista para The Hollywood Reporter, Jennifer Aniston explica que esas preguntas “hacen daño" cuando quien las hace “no tiene ni idea de lo que me pasa personalmente, médicamente, por qué no puedo o ¿puedo? tener hijos. No saben dada, y fue realmente desagradable”.

La actriz también abordó el doble baremo con el que se juzga a los hombres y mujeres en su vida personal. "Los hombres pueden casarse tantas veces como quieran, pueden casarse con mujeres de entre 20 y 30 años. A las mujeres no se les permite hacer eso", dijo. "Los hombres en sus 30, por cierto, son muy diferentes de los hombres en sus 40 y 50 años. E incluso a finales de los 20, es un mundo completamente nuevo que estoy descubriendo que está vivo y coleando. (…) Creo que siento que si estás haciendo lo que haces lo suficientemente bien, deberías poder hacerlo. Y si no lo estás, probablemente ya no deberías hacerlo”, dice sobre las mayores exigencias a mujeres que a hombres en su profesión.



Jennifer Aniston, a quien también se le pregunta a menudo si tiene pareja, o si va a volver con Brad Pitt, concluyó su alegato feminista reivindicando que “las mujeres estamos completas con o sin pareja, con o sin un hijo. Podemos decidir por nosotras mismos lo que es hermoso cuando se trata de nuestros cuerpos. Esa decisión es nuestra y solo nuestra", sentenció.



"Tomemos esa decisión por nosotras mismas y por las mujeres jóvenes de este mundo que nos ven como ejemplos. Tomemos esa decisión conscientemente, fuera del ruido de los tabloides. No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas. para determinar nuestro propio 'felices para siempre' por nosotras mismas”.



La actriz dice estar “harta” de ser parte de esta narrativa. “Sí, puede que algún día me convierta en madre, y si alguna vez lo hago, seré la primera en decirlo. Pero no estoy en pos de la maternidad, porque me sienta incompleta de alguna manera ".