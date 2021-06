Las fotos que confirman que Jennifer López y Ben Affleck son pareja de nuevo, 17 años después

La prueba de que la cantante de 51 años y el actor de 48 son pareja de nuevo son estas fotos en las que aparecen abrazados mientras se dirigían a una cena romántica este lunes por la noche, informa Page Six.

Entonces, el ganador de dos Óscars (mejor película por Argo y mejor guion por El Indomable Will Hunting) voló de regreso a Los Ángeles para pasar tiempo con sus hijos, mientras que la cantante de On the floor se quedó en Florida y volvió después a la costa oeste para cenar con su exmarido Marc Anthony.