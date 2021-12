Jesulín de Ubrique y María José Campanario esperan un hijo: "Una gran y maravillosa sorpresa"

"Yo llevaba tiempo muy sensible. Muy sensible a los olores, pero, claro, no me lo podía imaginar. Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo", dice la mujer del torero, narrando este embarazo, el tercero para ella, "que ha llegado de manera inesperada y es una bendición".