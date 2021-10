Jesús Mariñas anuncia que tiene cáncer: "Estoy seguro de que voy a salir de esta"

Confiesa que el fotógrafo venezolano, con quien lleva 30 años, le ha enseñado " a ser más comprensivo, a entender mejor a la gente" y a cabrearse "menos" por las cosas. "Yo soy muy impulsivo y no es bueno. Gracias a Elio he aprendido a contenerme", dice.

Mariñas (79 años) admite que la palabra "cáncer" asusta. "A mí decir que tengo cáncer es como decir que me voy a morir mañana . Yo soy de otra época y tengo otra mentalidad, me asusta la palabra cáncer. Creo que eso le ocurre, sobre todo, a la gente de mi generación".

Lo acepta con resignación y sin miedo a la muerte. "No pienso mucho en la muerte. Pero no le tengo miedo porque nunca la he pasado. Cuando me toque ya te lo podré decir".