Qué es el virus VRS que tiene ingresado al hijo de Joaquín Cortés: "Más agresivo que el Covid en bebés"

La intención de Joaquín Cortés (52 años), además de desahogarse, es advertir a otros padres del peligro de este otro virus , explicando cómo se percataron de que su hijo estaba enfermo y no dudaron en llevarle al hospital.

“Desde el jueves pasado está con mocos, pero no le llevamos al médico porque no tenía más síntomas (lavados y nebulizador). El viernes y sábado estuvo durmiendo muchísimas horas y eso nos mosqueó, como si estuviera cansado”, explica Joaquín Cortés.