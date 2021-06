Jonny Lee Miller, exmarido de Angelina Jolie, será John Major en la quinta temporada de 'The Crown'

Nuevos rostros en una temporada que contará la muerte de Lady Di

El equipo de The Crown se encuentra inmerso en la producción de la quinta temporada de la serie, que comenzará a rodarse este mes de julio, según anunció el portal de noticias Deadline, pero no podrá disfrutarse hasta 2022. No obstante, no serán los últimos episodios de la serie, ya que tendrá un total de seis temporadas.