"Por primera vez tengo miedo de ser gay": el valiente y certero discurso de Jorge Javier contra la homofobia

Raro es que Jorge Javier no tire del humor o la ironía para tratar cualquier tema, incluso con los que le afectan a él.

Como ya relató en sus libro biográfico La vida iba en serio y ha contado en diversas entrevistas, Jorge Javier ha dicho que cuando llegó a Madrid para dedicarse al periodismo desde su ciudad natal (Badalona, Barcelona), sintió que estaba en un lugar donde “imperaba la libertad” y podía “dar rienda suelta a los sentimientos” pero ahora cree que esa realidad "ya no existe": “Por primera vez no me siento seguro a la hora de salir por según qué sitios o ir por según qué sitios a según qué horas”.