Ábalos habla de la enfermedad de su mujer: "Lloré con el resultado de la biopsia, no era bueno"

El ex ministro de Transportes y Fomento saca su lado más personal en una entrevista

De su salida del gobierno, dice que se sintió "liberado" y no tiene "resentimiento"

El PSOE le compensa con el cargo de presidente de la Comisión de Interior del Congreso

José Luis Ábalos, el ex ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y ex miembro del Congreso de los Diputados por el PSOE, está alejado de la vida política desde el pasado julio, cuando fue uno de los damnificados por la remodelación del gobierno de Pedro Sánchez.

Más relajado, ahora participa en tertulias televisivas y concede algunas entrevistas de carácter también personal, como una reciente para Info Libre, en la que ha recordado uno de los días más duros de su vida, que no tuvo con la política, sino con la enfermedad de su mujer.

Ábalos cuenta que “le cuesta mucho llorar”, pero “la última vez que lo hizo” fue cuando le dieron los resultados de una biopsia a su mujer, Carolina Perles Miñana, la madre de sus dos hijas pequeñas.

“Fueron malas noticias, es la última vez que lloré”

“La última vez que lloré fue por algo personal, el día que nos dieron los resultados de la biopsia de Carolina. Fueron malas noticias. Esa fue la última vez que lloré", se sinceró Ábalos sobre la enfermedad de su actual y tercera mujer que desconocíamos.

El ex ministro se ha casado tres veces y tiene cinco hijos con edades comprendidas entre los 6 y 39 años, además de un nieto de dos años. A su mujer actual, Carolina Perles Miñana, la conoció en la política, ya que ella era hasta hace dos años asesora del anterior ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, entonces delegado del Gobierno en Madrid.

La mujer de Ábalos tiene 45 años (15 menos que él) y es funcionaria en excedencia de la Policía local de Valencia, donde se formó como agente municipal, trabajo que dejó para ser vocal y tesorera de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso). Un cambio que fue polémico hace unos años, cuando algunos medios acusaron a Ábalos de "enchufar" a su mujer.

Ábalos también cuenta en la citada entrevista que sufre por su hijo mayor, al que algunos medios señalan como 'culpable' de su salida del Gobierno: "A quienes más les ha disgustado es a mi hijo mayor y a mi nieto. Les duele que se metan conmigo. Lo llevan mal".

“Sentí mucha rabia por no poder llorar cuando murió mi padre”

Ábalos también cuenta que de las pocas veces que se ha emocionado –“no sé llorar”- fue cuando falleció su padre. “Sentí mucha rabia por no saber llorar cuando se murió mi padre, hace muchos años”, dijo de la pérdida de su progenitor, Heliodoro Ábalos alias 'Carbonerito', como se le conocía en su etapa de torero en Cuenca, antes del estallido de la Guerra Civil, cuando abrió un negocio familiar de fabricación de muñecas artesanales, en el que ayudó Ábalos en su juventud.

De su padre cuenta que tuvo una relación difícil en la infancia, “porque nunca fui un hijo de papá, empecé a trabajar desde pequeño, y le molestó que me afiliara a las juventudes comunistas”. Con los años se acercaron más y “creo que él estaba orgulloso de mí cuando murió”.

Cómo es la vida de Ábalos ahora y su nuevo trabajo en política

Nacido en Torrent (Valencia), José Luis Ábalos vive en Madrid, aunque viaja a menudo a su tierra natal, donde tiene dos casas, una de ellas en la localidad de Cama, cercana a la playa.

El ex ministro es diplomado en Magisterio por la Universidad de Valencia, y es maestro de enseñanza primaria en excedencia. Antes de meterse en política, dio clases en un colegio de Cuart de Poblet, Valencia.

En los últimos meses, su “único” vínculo con la política ha sido su trabajo como diputado del PSOE por la provincia de Valencia: "Empiezo a disponer de mi tiempo. (…) Me gusta no tener urgencias. Ahora estoy en los temas personales. Me levanto temprano y llevo a mi hija al instituto. He vivido muy acelerado y cuando se vive así ni tienes casa ni tienes nada. Ahora ya es momento de reinventarse".

Hoy se ha sabido que el PSOE le situará a él y a la exvicepresidenta Carmen Calvo como presidentes de las comisiones de Igualdad e Interior del Congreso, respectivamente, según fuentes socialistas. La nueva dirección del Grupo Socialista, que dirige el canario Héctor Gómez, estaba buscando destino en el Congreso para los dos ex altos cargos tras su salida del Gobierno.

"Me hubiera gustado entender mejor mi salida, para que no se especule tanto"

Una salida que Ábalos dice que le “hubiera gustado entender mejor, para que no se especule tanto", aunque asegura que está tranquilo porque “yo no molesto, me basta con sentir que mi presencia no interesa".