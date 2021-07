Las primeras palabras de José Luis Moreno, a examen: falsa tranquilidad, sin el dinero de la fianza

El periodista del programa Lázaro Martín llevaba días intentando contactar con el productor, como casi todos los medios del país, y finalmente ha tenido la suerte de que, ayer a las 20: 23 de la tarde, no solo le cogiera el teléfono, sino que le dedicase 7 minutos y 43 segundos de conversación.

Aunque desde el primer momento Moreno dice que no puede hablar, no colgó la llamada y respondió a sus preguntas amablemente, eso sí, controlando mucho cada una de sus respuestas:

Estoy incómodo, pero no tengo miedo porque sería torturarme

El empresario televisivo y ex ventrílocuo dijo estar “muy bien”, “sereno y sin miedo”. “El miedo que tenemos todos, porque es parte de las sensaciones que todo ser humano puede tener por cosas inminentes, se controla cuando una persona está tranquila sobre lo que ha hecho", dice el productor, a menos de 48 horas para que venza el plazo, este jueves, de presentar los 3 millones de euros de fianza que le ha impuesto el juez.

"Ahora puedo estar incómodo, puedo sentirme mal, pero miedo por una cosa no tengo, porque sería torturarme. El sumario está secreto y cuando se haga público los medios seréis los primeros en enteraros”.

José Luis Moreno no desvela si cree que podrá reunir esta fianza para evitar la entrada inminente en la cárcel: “Ya lo sabrán ustedes porque se ha convertido en un tema muy público”.

Menos de la muerte de Manolete, me han acusado de todo

Sobre si se considera culpable o inocente de lo que se le acusa, le preguntan directamente “si hay algo que sea cierto” de todas las imputaciones. “Menos de la muerte de Manolete me han acusado de todo”, ironiza.

No cree que haya nada "ilegal" en lo que ha hecho

No soy un junior como para cometer delitos al final de mi carrera

Lázaro Martín se gana su confianza y le pregunta por lo sorprendente que es que un “productor de tanto éxito como usted” sea acusado de estos delitos al final de su carrera, a lo que Moreno responde: “No soy un junior, ponerme a cometer delitos cuando estoy en el final de mi carrera me parece un poco despropósito”.

A raíz de su su supuesta implicación en el caso Titella, José Luis Moreno se ha convertido en blanco de las acusaciones de diversas personas que dicen haber sufrido acoso sexual por su parte: “No he estado detrás de lo que se ha dicho, pero ya sabe usted que en estos momentos cada uno dice lo que quiere”, responde Moreno. “También tendrán que responder sobre todas estas afirmaciones”, responde Moreno, dando a entender que planea demandar a quienes considere que le están difamando.

Y es entonces cuando se compara con Plácido Domingo. “Ahora está de moda lo de los acosadores , a Plácido Domingo le han acusado de cosas , cuando yo he sido testigo de que era todo lo contrario ", dando a entender que eran las mujeres las que acosaban al tenor, como podría haberle pasado a él también con todos esos hombres que dicen haber sido acosados por él en el pasado.

Si me veo en prisión será otra experiencia más de la vida

Sobre la posibilidad de entrar en prisión, ya sea porque no consigue la fianza o porque finalmente es condenado, Moreno asegura que “si me veo en prisión será otra experiencia más de la vida, y entonces veré qué ha ocurrido, si es justo sentiré que es justo, y si no, estaré poco tiempo”.