Qué fue de la millonaria serie que José Luis Moreno rodó con Joan Collins y Jane Seymor antes de su detención

El exventrílocuo y productor en el pasado de programas como Noche de fiesta o series como Aquí no hay quien viva, Escenas de matrimonio o La que se avecina se había embarcado en los últimos años en un último proyecto de ficción, Glow & Darkness (Resplandor y tinieblas) , una serie histórica sobre la vida de San Francisco de Asís que tuvo mucha repercusión, por su millonario presupuesto (similar a dos temporadas de The Crown o tres de Juego de tronos) y su reparto internacional con nombres como Jane Seymour (La Doctora Queen), Denise Richards (Juegos salvajes), Mira Sorvino y un cameo de la legendaria Joan Collins (Dinastía):

El proyecto de ficción de Moreno anterior a Resplandor y Tinieblas , y el último que el productor realizó con su compañía Alba Adriática fue Reinas , en 2017 para TVE y BBC , otra carísima serie de época, sobre el enfrentamiento entre María Estuardo de Escocia e Isabel I de Inglaterra, y con más de 2 millones de euros de presupuesto por capítulo , que no tuvo la audiencia esperada , lo que no desanimó a Moreno para embarcarse años después en otra megaproducción histórica, el triple de cara.

"La llaman la nueva 'Juego de tronos'"

Quién es Alejandro Roemmers, el socio de Moreno

José Luis Moreno contó a la revista Pronto que ya estaba recuperándose de sus problemas económicos. "Es cierto que he pasado momentos económicos muy apurados. Me pilló una crisis muy grande y fui víctima de una estafa. He pasado momentos tan malos que no tenía ni para pagar la luz. Mi situación era dramática. Pero, gracias a Dios, he podido recuperarme", dijo hace unos años.