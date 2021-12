José Mota nos avanza su especial de Nochevieja en el que repite con su hijo: “Estoy enhumorado de él”

El cómico despide el año con 'Cuento de Vanidad', una parodia a la obsesión actual por los 'likes', inspirada en el clásico de Dickens 'Cuento de Navidad'

"No es una crítica a las redes sociales, sino al mal uso de ellas", nos cuenta del programa, en el que habrá referencias a fenómenos momento como Ibai Llanos o 'El juego del calamar'

También nos habla de su faceta como padre: "Mi mujer y yo vigilamos lo que ven en el móvil, sin estar con ellos ni de broma"

José Mota vuelve a ser uno de los protagonistas del Fin de Año televisivo con su tradicional programa de humor, que este 2021 tiene un número simbólico, ya que con este, el cómico suma 21 especiales de Nochevieja en TVE, siempre como líder de audiencia.

Si en 2020 lo dedicó a la pandemia y a homenajear a nuestros mayores, este año se ha inspirado en el clásico de Charles Dickens, Un cuento de Navidad, que se convierte en Un cuento de Vanidad para reírse de la obsesión de la sociedad actual por las redes sociales y los ‘likes’.

La única vanidad que transmite José Mota, y el motor de su vida más allá del trabajo, son sus hijos, Daniela (14 año), José (8) y Valeria (6). Al mediano le conocimos el año pasado, cuando participó por sorpresa con su padre en el emotivo sketch de Cinema Paradiso, encarnando al recordado Totó de la película de Giuseppe Tornatore:

"Aquello fue el mejor regalo que me ha dado la profesión”, confiesa el cómico manchego a NIUS sobre esa experiencia que este año ha querido volver a repetir. “Estoy enhumorado de mi hijo”, dice orgulloso.

José Mota nos avanza el contenido del especial de esta noche, cómo vive él el cambio social tan abrupto que estamos viviendo con el salto tecnológico de estos últimos años, y cómo educa él a sus hijos, junto a su mujer, Patricia Rivas, exazafata del Un, dos, tres y actriz que también aparece en sus programas, a disfrutar de las redes sociales con responsabilidad, el mensaje que quiere transmitir en el programa de hoy.

Pregunta. ¿Por qué ‘Cuento de Navidad’?

Respuesta. Pese a emitirse en Nochevieja, en los especiales de otros años he hecho siempre cosas más alejadas de estas fiestas. Este año tenía ganas de centrarme en la Navidad. Pero cambiando el título a ‘Cuento de Vanidad’...

P. ¿De qué “vanidad” hablas en el especial?

R. Vivimos en unos tiempos de excesivo culto al becerro de oro, el mundo de la estética, los filtros de internet. Creo que las redes sociales son buenas, pero depende de nosotros cómo las usamos.

P. ¿Cómo cambia Scrooge, el hombre que odia la Navidad, en este “cuento de vanidad”?

R. Aquí, Scrooge es un hombre que en lugar de vivir por el dinero, vive obsesionado por los likes y los followers (seguidores). Son gente que no conoce, pero alimenta su espíritu. Hasta que algo cambia su vida. Hay un momento en el que se queda sin seguidores y se cree que ha muerto, pero luego descubrirá que no…

P. ¿Cómo habéis conseguido recrear el Londres del siglo XIX?

R. Hemos cuidado mucho la ambientación. Yo me preguntaba "¿dónde encuentro yo en Madrid una calle victoriana como la de la Inglaterra de esa época?" Y al final, la encontré de casualidad en el Parque Warner, que es donde está la oficina de Scrooge. Hemos recreado la nieve de forma virtual… ha quedado espectacular, estoy muy contento.

Menciones a Ibai, el Rubius y 'El juego del calamar'

P. ¿Quiénes son los referentes famosos en este "cuento de vanidad"?

R. Hay una frase que me gusta mucho y es cuando alguien dice “recemos en el nombre de Ibai, del Rubius y todas las almas que moran en Google, abramos el Ipad y demos gracias a Jobs" [risas].

José Mota interpretará al "padre" de Ibai Llanos en el especial, que se lo agradecía de esta forma:

P. ¿Qué otros fenómenos del año saldrán en el especial?

R. Hay referencias a series del momento, como El Juego del Calamar, en un sketch sobre la precariedad laboral, cómo la desesperación nos puede llevar a situaciones inimaginables.

Tampoco faltará la famosa muñeca gigante del 'Juego del calamar':

P. ¿En qué nos está haciendo daño esta adicción actual al "like"?

R. Creo que hay un culto excesivo a la vanidad, al continente más que al contenido. Me asusta que estemos todos metidos en una burbuja y que no compartamos las cosas. Ahora mismo, cualquiera que tenga un iPad es autónomo, tiene sus series, sus cosas, no necesita más. El otro día fui al cine y me di cuenta de lo que me gusta esa experiencia de compartir. El especial es una oda a la comunidad, no a la individualidad. El problema del móvil es que te permite comunicarte de lejos con la gente, pero no de cerca. Hay un sketch en el que los personajes mantienen una conversación por whatsapp estando a un metro de distancia, una metáfora de nuestro día a día. Me llama mucho la atención también la gente que se hace selfies en un rascacielos y pone en peligro su vida.

Me asusta que estemos todos en una burbuja y que no compartamos las cosas

P. ¿Es una crítica a las redes sociales?

R. No. Yo soy pro redes sociales, pero bien usadas. Creo que han hecho mucho bien, como por ejemplo permitirte encontrarte con gente que hace mucho tiempo que no veías, como Facebook. No es una crítica a las redes sociales, sino al mal uso de ellas.

P. ¿Cómo educas a tus hijos en el uso de las redes sociales y el móvil?

R. Yo procuro que mis hijos, que tienen una media de 10 años, no estén con el móvil todo el tiempo, porque devora su atención, les hace adictos. No quiero que estén metidos todo el tiempo en ese mundo, quiero que jueguen.

Como padres, Patricia y yo tenemos una estrecha vigilancia de lo que ven, tenemos activado el control parental. No hay un manual del buen padre, cada uno hace lo que puede. Lo que no puede ser es perder la comunicación física con tus hijos.

A mis hijos les dejo ratitos con el móvil, pero sin estar nosotros con ellos, ni de broma

P. Penélope Cruz dice que protege a sus hijos sin móvil ni redes sociales hasta los 16 años, ¿estás de acuerdo?

R. Me parece una opinión muy razonable. A todos nos ha pillado esto de las redes sociales sin estar preparados, con el paso cambiado. Yo a mis hijos les dejo ratitos para que jueguen con el móvil, siempre estando yo con ellos. Sin estar nosotros, ni de broma.

P. El año pasado nos sorprendiste con el debut de tu hijo. ¿Repite este año?

R. Sí, sale otra vez. [Se emociona]. Es que estoy "enhumorado" de mi hijo.

P. ¿El quiere dedicarse a la interpretación como tú?

R. No, no, él no quiere ser actor, nosotros estamos volcados en sus estudios en el cole. El año pasado, cuando participó en el especial de Cinema Paradiso, fue el mejor regalo que me ha podido dar la profesión. Él es muy emocional, tiene una gran riqueza emocional.

Mi hijo me tiene 'enhumorado', es muy emocional

P. Y a tu otra hija mayor, Daniela, ¿no le da envidia?

R. No, Daniela está también centrada en sus estudios. Ahora ha vuelto de pasar unos meses en Londres y ha vuelto con notazas. Es muy responsable sin que se lo pidamos, estamos muy orgullosos.

P. Los jóvenes de ahora, la llamada generación Z, tiene su propio lenguaje: random (aleatorio), crush (flechazo), salseo… ¿Te las sabes todas?

R. Necesitaría dar un cursillo. Mira, eso no está en el especial pero hubiera estado muy bien. Un joven al que le pidas que felicite el año a su abuela y te diga “todo así” [Risas].

P. ¿Cómo percibes tú personalmente este cambio social tan abrupto que vivimos?

R. Ha sido brutal, estamos viviendo un momento histórico. Ahora hablan del metaverso, que va a haber una vida paralela, donde vamos a poder comprar locales virtuales, por ejemplo… No sé hasta qué punto todo esto estará controlado. Pero quiero pensar que el hombre siempre se reinventa y que nada es para tanto.

P. ¿Habrá muchos cameos de famosos en tu especial como otros años?

R. No, en estos dos años de pandemia, no he querido molestar a la gente, hay que estar haciendo tests continuamente, es incómodo para ellos. En uno de los especiales anteriores, Golpe de gracia, llegué a contar con 52 compañeros, pero este año no he querido hacerlo, por la situación particular que vivimos.

Ojalá Resines se recupere, es un tío muy querido por todos

P. ¿Cómo has vivido tú la pandemia?

R. Yo llevo a rajatabla el tema de la protección. No me quito la mascarilla, he estado diez horas seguidas montando el especial con ella. Y todo el equipo siempre está testado con antígenos o PCR. Yo estoy vacunado con dos dosis, en la primera sí estuve diez días sintiéndome raro, como inquieto. Ahora dicen que todos terminaremos contagiándonos, pero yo he tenido suerte hasta ahora. Pero hay que seguir teniendo cuidado, yo apuesto por la ciencia.

P. Estamos todos muy preocupados por Antonio Resines, imagino que habrá sido un golpe para ti, ya que sois muy amigos y ha trabajado en tus dos últimas películas (Garcia y García y De caperucita a loba)...

R. Sí, no sé cómo se encuentra ahora, ojalá se recupere, estamos todos con él, es un tío muy querido, tiene que salir de esta.

P. Después de ‘Cuento de Navidad’, ¿qué es lo próximo?