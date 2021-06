Un jubilado gallego coloca un banco en la calle para que su mujer, enferma, descanse durante sus paseos

No es el banco más sofisticado del mundo. No está lijado, ni barnizado. Pero cumple su función. Es objeto de deseo de muchos. Pero fue creado en exclusiva para una persona, para María. Es el regalo de amor que un jubilado, de 82 años, ha fabricado y colocado en una calle de A Estrada (Pontevedra) para que su mujer pueda descansar durante sus paseos .

Una sorpresa que acabó en un abrazo y un beso

La dificultad principal era encontrar un sitio en el que colocarlo. Tenía que ser en plena calle, en la vía pública. El dueño de un establecimiento del barrio le dijo que no le importaba que lo pusiese frente a su cristalera. “A lo mejor voy a la cárcel por ponerlo ahí”, dice. El banco está a unos 100 metros de su portal. “ No es muy lujoso, pero es cómodo y seguro ”, cuenta Manuel.

Éxito vecinal y un mensaje de respeto

El banco de Manuel para María también tiene un mensaje. Y no es de amor. Es de respeto. Tiene una falta de ortografía. No es un obstáculo. Todos lo entienden. “Para mallores”, pone en el respaldo. “Yo no fui a la escuela. Empecé de niño a trabajar y así he estado toda mi vida”, cuenta. “Al igual que mi mujer. La pobre no ha parado de trabajar”, añade.