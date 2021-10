Desgranamos los elementos de la serie coreana que hacen que sea una obra maestra comercial

Su parecido con la telerrealidad, la nostalgia infantil, su simplicidad y la fascinación por el dinero, son algunos de ellos

¿Es tan violenta como dicen? ¿Por qué nadie puede dejar de hablar de ella?

El juego del calamar tiene al mundo dividido. La serie más vista en la historia de Netflix es para muchos la ficción más entretenida y adictiva del momento. Para algunos está sobrevalorada y para otros, un fenómeno que preocupa cada vez más a padres y profesores.

Pero, ¿qué tiene esta serie surcoreana para que el mundo entero hable de ella y haya reventado los audímetros de la plataforma? Independientemente de su calidad o del debate moral que ha causado, lo que nadie puede poner en duda es que es El juego del calamar es una obra maestra desde el punto de vista comercial. Premeditadamente, intuitivamente o de forma casual, su creador, Hwang Dong-hyuk, puso en ella todos los ingredientes para arrasar:

1. Un planteamiento original con un guion de hierro adictivo

Hasta los que aún no han visto la serie ya sabrán a estas alturas el punto de partida de la serie. Un grupo de personas marginadas en la sociedad compiten a vida o muerte en juegos infantiles por un premio de 33 millones de euros. El que gane será multimillonario y solucionará todos sus problemas, pero el resto muere despiadadamente, para disfrute de los organizadores de la macabra competición. Si el planteamiento ya produce curiosidad, y da un paso más en su originalidad respeto a películas parecidas como Los juegos del hambre. Pero la serie está escrita con un guion adictivo que obliga a ver cada capítulo para descubrir cómo es el siguiente juego perverso y quién muere en él.

El creador de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, no es un novato y ya demostró que conocía bien los resortes que atrapan al espectador, con gran éxito comercial de sus películas anteriores de distintos géneros. Silenced, basada en un caso real de abusos sexuales en una escuela sordos, fue un taquillazo además de abrir un debate social y conseguir cambiar la ley. También triunfó con la comedia Miss Granny, sobre una mujer de 70 años que mágicamente se encuentra en su cuerpo de 20 años, adaptada en una docena de países, y con The Fortress, drama de época ambientado en la Segunda invasión manchú de Corea en 1636.

2. La nostalgia por los juegos infantiles

La premisa de la serie, los juegos clásicos de nuestra infancia como el escondite inglés o las canicas, es la más evidente clave de su éxito, por la nostalgia y despertar del niño que todos llevamos dentro que produce. De hecho, conocer a fondo la mecánica de los distintos juegos que aborda El Juego del Calamar, en escenarios que recrean un patio de colegio, es uno de los contenidos relacionados con la serie que más curiosidad produce en los espectadores, a juzgar por las búsquedas virales de Google.

Que el macabro argumento esté basado en juegos infantiles también es uno de los motivos por los que la serie ha conectado con todas las edades, incluidos los menores de 16 años, pese a no estar recomendada para ellos.

El propio creador de la serie reconoce en entrevistas que cuando ideó Squid Game, "en realidad me dirigí a una audiencia global. Los juegos para niños que salen en la serie hacen brotar la nostalgia de los adultos que los jugaban de niños; pero también son juegos realmente fáciles de entender. Cualquiera que lo vea, desde cualquier parte del mundo, puede comprender las reglas con mucha facilidad. Así pueden centrarse mucho más en los sentimientos internos y la dinámica entre los personajes, y sumergirse en toda la experiencia, empatizando con ellos".

3. No es solo cine, es telerrealidad

Desde el primer capítulo, cuando los jugadores reclutados llegan a la isla secreta donde tienen lugar las competiciones, el público tiene la extraña sensación de haber cruzado una línea entre la realidad y la ficción. De repente, no es solo cine, también es (o lo parece) televisión.

"Cuando el espectador empiece a mirar, quiero que piense: '¿Qué tipo de historia es esta? Todo esto es demasiado surrealista'. Pero luego, a medida que veas más, te apegarás a los personajes y comenzarás a animar a algunos de ellos y a odiar a otros", explicó el creador.

Los espectadores suelen dividirse entre aquellos que siempre eligen ficción a la hora de ponerse frente al televisor (los que a las diez de la noche siempre buscan una película), y los que prefieren actualidad, realidad o directo por encima de todo (los que priorizan un programa de entretenimiento).

De ahí que los programadores intenten no poner a competir series o realities entre sí, ya que la audiencia se neutraliza. Como analizaba recientemente la revista JotDown, El Juego del Calamar consigue atraer a los dos tipos de público, los que ven la trama como un mero producto de ficción (y los que a su vez, por tanto, suelen sacarle más pegas), y los que se dejan llevar por ella, imaginando que fuera real y viviéndola como si fuera un programa de televisión, en la que sabes que hay directivos detrás moviendo los hilos, pero te da igual, porque todo es muy entretenido.

El juego del calamar combina en su trama los ingredientes de tres de los grandes formatos televisivos de todos los tiempos. Tiene su parte de supervivencia y competición en pruebas (Supervivientes), su convivencia con encierro y estrategia (Gran Hermano) y la persecución de un sueño final en el que solo tienen conseguir cruzar la pasarela (Operación Triunfo), que en este caso es rebasar la línea entre la vida o la muerte.

El premio millonario de El Juego del calamar recuerda a concursos míticos y aspiracionales como Quién quiere ser millonario o Atrapa un millón. Y la violencia y falta de piedad en las pruebas para conseguirlo remiten a los concursos japoneses o formatos de telerrealidad extrema que escandalizaban hace años, humillando o martirizando a sus concursantes, y que ahora están siendo recordados en los distintos medios, desde Fear Factor o Born in the wild a Game 2: Winter, el reality ruso de "supervivencia real" en Siberia donde "todo estaba permitido" (muertes, violaciones…), con tal de salir vencedor, aunque afortunadamente, la sangre no llegó al río, ya que todo resultó ser un "bulo", o eso dijo su creador tras ver el revuelo montado:

4. La fuerza de los iconos visuales

La televisión es imagen. Los programas, series y películas necesitan captar la atención del disperso espectador hacia un elemento visual determinado, que refuerza la marca del producto y lo hace único. Tal vez por ello funcionan siempre tan bien los símbolos. Los elementos distintivos ayudan a consolidar la identidad y elementos distintivos de una obra, la diferencian del resto, dotándole de personalidad y autenticidad.

Especialmente en los concursos o en el cine de acción, tener un icono claramente reconocible ayuda a a conectar con el formato. ¿Qué sería de Gran Hermano sin su ojo que todo lo ve? ¿De El Hormiguero sin sus hormigas? ¿De Pasapalabra sin su rosco? ¿De Juego de tronos sin su dragón? ¿O de El juego del calamar sin su muñeca gigante como instrumento de terror?

La serie surcoreana está llena de iconos que han configurado su propio universo cautivador y aterrador, y que ya están arrasando en el merchandising. Uno de los productos más buscados en los últimos días es el despertador inventado por un fan en el que una muñeca como la del primer juego de la serie, el "luz verde, luz roja", te saca de la cama disparándote una bola:

... y esa magnética combinación de colores

Más allá de la temática o el argumento, las series entran por los ojos. El juego del calamar podría haber tenido una estética oscura a lo largo de toda la serie, como la que muestra en las partes ambientadas en la ciudad de Seúl, que hubiera sido lo previsible teniendo en cuenta lo siniestro de todo su planteamiento.

Tampoco habría sido extraño que apostasen por el rojo, color que remite a la sangre, muerte o guerra, muy usado en películas de acción. Pero el acierto de El juego del calamar, en coherencia con la premisa naíf de sus juegos, fue envolver todo el universo de la competición en tres colores, cuya combinación suele ser magnética en el mundo del arte: el morado (o fucsia), el verde y el amarillo. La sensación de aparente armonía y serenidad que transmite esta mezcla cromática, en contraste con la perversidad del argumento de fondo, produce un efecto inquietante e irresistible.

5. El título también "jugó" a su favor

Aunque a menudo se obvia el papel que puede jugar el título en el éxito o fracaso de una película, no hay duda de que es el primer reclamo para el espectador, lo primero que ve nada más entrar en la aplicación de turno, antes de leer la sinopsis.

Aunque a veces es la originalidad lo que atrae (Antes de que el diablo sepa que has muerto, Adivina quién viene esta noche a cenar, Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto…), también hay ciertas palabras de demostrada eficacia comercial. Y una de ellas, junto a "vida", "muerte", "extraño", "guerra" o "fatal", es "JUEGO" (o "GAME" en inglés), porque invita inmediatamente a jugar.

Nadie dice que El juego (The Game), Juego de tronos, Los juegos del hambre, Juego de patriotas, Avengers: Endgame, Noche de juegos (una de las películas más vistas de Netflix), no hubieran tenido el mismo éxito llamándose de otra forma, o que El Juego del calamar no fuera el fenómeno que es de haberse llamado A vida o muerte o Guerra de niños, pero incluir esta palabra mágica y más sutil en su título, El “juego” del calamar, sin duda, "jugó" a su favor.

6. Pon un disfraz en tu serie, película o programa

En el apartado de los elementos visuales, hay uno que nunca falla: el disfraz. Esa inquietud que produce querer retirarlo y descubrir quién está detrás:

Ver a alguien caracterizado o escondido bajo una coraza o máscara siempre tiene también un atractivo para el público, tanto en el cine (películas de aventuras, terror o superhéroes) como en la televisión (programa como Tu cara me suena, The Mask Singer, El jefe infiltrado…).

Los directivos de televisión saben que la audiencia sube en todos los programas cuando sus presentadores o colaboradores se disfrazan por algún motivo temático y es una de las bazas con la que juegan a menudo.

7. Personajes estereotipados de manual

El juego del calamar tiene todos los arquetipos de personajes que han funcionado durante siglos en la ficción, y sobre todo, en los cuentos infantiles. El bueno (el protagonista, Seong Gi-hun), el héroe (el policía infiltrado Hwang Jun-ho), el villano (el mafioso Jang Deok-su), el tonto (el inocente jugador paquistaní Abdul Ali), el loco (la desquiciante Han Mi-nyeo), el sabio (el anciano Oh Il-nam), el traidor (el amigo del protagonista, Cho Sang-woo), el misterioso (el hermano del policía al cargo de la organización, Kang Sae-byeok )… La serie de Netflix no ha inventado nada nuevo, pero no le ha hecho falta. Su simple y clara definición de todos los protagonistas desde el principio hace que inevitablemente, todo el mundo se identifique con alguno de ellos porque representan al conjunto de la sociedad.

En opinión de su creador, "más del 90 por ciento de las personas en todo el mundo podrán empatizar con la difícil situación de los personajes que se representan en la serie. Más que cualquier otra cosa, esa es probablemente la razón por la que la serie fue un gran éxito en todo el mundo".

8. El hallazgo de su carismático actor protagonista

Las series te atrapan o no desde el capítulo piloto. Y aquí llega otro acierto de El juego del calamar. Muchas series cometen a menudo el error de dispersarse en ese primer episodio, tratando de presentar a todos los personajes sin centrarse en ninguno concreto. Pero El juego del calamar no pierde el tiempo y desde el primer momento pone el foco en Seong Gi-hun, el adorable perdedor, padre de familia y adicto al juego al que sabes que todo le va a ir mal, pero con el que identificas porque quieres que cambie su suerte.

El público conecta inmediatamente con el protagonista que tiene un problema, de la misma forma que Walter White, el profesor de Química al que diagnostican un cáncer terminal, nos atrapó en el primer capítulo Breaking Bad o Jon Nieve, el hijo bastardo en Juego de tronos, por muy coral que fuera el reparto a su alrededor. También ayuda que Lee Jung-jae, el actor que interpreta al protagonista en El juego del calamar, tenga un carisma especial y una habilidad para transmitir todo tipo de emociones contradictorias a través de sus gestos como hacía tiempo que no veíamos en un actor desconocido.

Aunque ya era una estrella en su país, Lee Jung-jae ha sido todo un descubrimiento para el resto del mundo, y no sería de extrañar que ya le estén lloviendo ofertas de Hollywood, como en su día ocurrió con Javier Bardem. Todo el reparto es magnífico, con los actores convertidos en ídolos con millones de seguidores en Instagram, pero sin el "imán" de su protagonista, la serie no habría sido lo mismo.

9. La fascinación humana por el dinero

La eterna obsesión de la humanidad por el dinero flota en el ambiente de El juego del calamar desde el primer capítulo, representada en esa bola gigante en el techo llena de billetes con los 33 millones de euros de premio (otro importante icono de la serie), algo parecido a un gran bombo de lotería al que miran los protagonistas con una mezcla de fascinación, avaricia y terror.

En El juego del calamar, los guionistas te dejan claro que "It’s all about the money" desde el principio. El protagonista está endeudado hasta las cejas por su adicción al juego, envidia a sus millonario amigo de la infancia y al triunfador marido de su ex que compra a su hija con dinero, le roban la cartera tras un golpe de suerte y es seducido, cómo no, con dinero, para entrar en el juego. La serie plantea todos los clásicos dilemas en torno al vil metal: "¿vale todo por dinero?", "¿el dinero da la felicidad?", "¿qué serías tú capaz de hacer por dinero?"

10. No es tan violenta como dicen, y eso es bueno

Aunque las principales críticas a El juego del calamar vienen por su violencia, lo cierto es que si lo analizamos con perspectiva, quizá no sea tan violenta como dicen, al menos si la comparamos con otras películas o series coreanas, con cualquier película de Quentin Tarantino o, sin ir más lejos, con series como Juego de tronos.

Esto es lo más subjetivo y cuestionable de la serie. Cierto es que hay muchos tipos de violencia y forma de expresarla, y quizá en Squid Game podríamos hablar más de una violencia psicológica o de la propia agresividad que subyace en el argumento.

Pero salvo algunas escenas concretas, como la de los disparos explícitos y sin previo aviso del primer capítulo, o la brutal pelea entre jugadores de otro episodio posterior, en El juego del calamar muere hasta el apuntador, pero no hay tanta sangre, apuñalamientos o puñetazos como en otras ficciones menos controvertidas.



Además, los episodios de violencia están salpicados con momentos de emotividad, sobre todo en lo referido a los familiares de los jugadores. El creador de El juego del calamar reveló que le costó 10 años convencer a los estudios coreanos para que produjeran su serie porque el proyecto contenía demasiada violencia, algo que probablemente suavizó para conseguir sacarla adelante. Y es precisamente la dosificación de la violencia con la que está hecha la serie lo que, contrariamente a lo que se dice, también es uno de sus aciertos. De haber sido más "gore" no habría atraído a tanto público, y sobre todo, a los más aprensivos. Aún así, la serie contiene la suficiente dosis de brutalidad como para que Netflix haya tenido que poner el límite en los 16 años, aunque algunos consideran que debería estar en los 18.

Extra... Que hablen de ti, aunque sea mal

"Que hablen de ti, aunque sea mal", "si dices algo y nadie se molesta, es que no has dicho nada" o “si lanzas algo, y nadie habla de ello, no ha sido un verdadero lanzamiento". Son máximas del marketing que resumen otro de los aspectos de El Juego del calamar que han convertido a esta serie en un fenómeno global, social y mediático.

Es imposible no hablar de ella, para bien o para mal. Su planteamiento genera un encendido debate sobre el bien y el mal, la perversión del dinero, el capitalismo salvaje, las contradicciones del sistema democrático o el peligro que supone para los niños, analizado a diario en los programas de televisión: