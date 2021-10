El protagonista de 'El juego del calamar' responde a los que critican la serie y explica el verdadero mensaje

El actor Lee Jung-jae, estrella de la serie, recomienda a los que no les ha gustado "que la vean de nuevo"

Cree que el mensaje de fondo es el "altruismo", algo que vincula a la sociedad coreana

También opina sobre el futuro de su personaje en una segunda temporada

El juego del calamar sigue acaparando debates en todo el mundo sobre las claves de su éxito para haberse convertido en la serie más vista en la historia de Netflix, y en todo un fenómeno global, y la preocupación entre padres y profesores porque los menores para los que no está recomendada la estén viendo e imitando en colegios.

Cuando se cumple un mes de su estreno, Netflix ha entrevistado a la estrella de la serie, Lee Jung-jae, el actor que interpreta al padre adicto al juego y con mala suerte que se convierte en el protagonista de la macabra competición de juegos infantiles, por un premio final de 33 millones de euros.

Antes de ser el jugador número 456 en El juego del calamar y hacerse famoso en todo el mundo, con más de 4 millones de seguidores en Instagram, Lee era un modelo convertido en actor que ya había protagonizado películas coreanas de éxito, incluido el thriller erótico The Housemaid y el galardonado drama de gánsters Líbranos del mal. Ahora está a punto de debutar como director con el thriller de espionaje Namsun, que también está produciendo.

"Aún estoy tratando de entender las reacciones a la serie"

Preguntado sobre cómo está viviendo la enorme repercusión de la serie, Lee Jung-jae dice que "aún" está tratando de asimilar y "entender" algunas de las reacciones que está viendo en redes sociales.



"Vi muchos vídeos de reacciones de YouTube, de los propios espectadores viendo Squid Game en tiempo real. Nunca antes había visto estos vídeos de reacciones en mi vida", dice sobre este fenómeno de reacciones en YouTube que suele darse ante un producto de éxito, pero que era algo completamente nuevo para él. "Me parece muy interesante y divertido. Así que sí, he estado atento a cómo está reaccionando la audiencia global".

El juego del calamar ha puesto en valor en todo el mundo la calidad de la ficción coreana, como ya vimos en la premiada película Parásitos, algo que celebra su actor protagonista, aunque dice tener "esperanzas de que venga otro contenido coreano, porque Squid Game ha hecho un buen trabajo al dar a conocer las series y películas de televisión coreanas, que espero que ahora encuentren una audiencia más amplia".

"La serie vincula el altruismo de Corea a la trama de supervivencia"

Sobre las críticas que también está teniendo la serie, ya sea por los que consideran que está sobrevalorada, los que creen que no tiene un mensaje positivo o los que la tachan de demasiado violenta, su protagonista dice "respetar cualquier respuesta que tenga cada espectador". "Todos tienen sus propios gustos y entiendo que haya respuestas mixtas".

Pero cree que la serie también tiene un mensaje positivo, muy vinculado a la sociedad y cultura coreana. "En Corea, la gente tiene una mentalidad altruista: no tendrías amigos si no fueras amable y considerado. Eso es porque los coreanos creen que sus amigos son muy valiosos e importantes. Realmente amo a mis amigos. Me preocupo por ellos. Me gustaría mantener una buena relación con ellos. Y creo que lo que ha hecho Squid Game es vincular este tema de altruismo con la trama del juego de supervivencia. Además de eso, agregó imágenes muy impresionantes", opina.

Recomienda a los críticos que "la vean de nuevo" para entender el mensaje "sutil"

Aún así, a todos los espectadores que "encontraron la serie menos interesante", Lee les recomienda "que la vean de nuevo", porque en su opinión "no es realmente una serie sobre juegos de supervivencia. Se trata de personas. Creo que nos hacemos preguntas a nosotros mismos mientras vemos el programa: ¿He olvidado algo que nunca debería perder de vista, como ser humano? ¿Había alguien que necesitaba mi ayuda, pero yo no los conocía? ¿Debería haberlos ayudado? Creo que si vuelven a ver la serie, la audiencia podrá darse cuenta de estos elementos sutiles."

Su opinión sobre las críticas al doblaje y subtítulos de la serie

Lee también aborda en la entrevista otras polémicas de su serie, como las críticas a su doblaje y subtítulos, que incluso en España provocó que la Asociación de Traductores emitiese un comunicado quejándose a Netflix por usar un programa informático automático en lugar de talento humano.



"Estoy seguro de que Netflix ha hecho un gran trabajo al hacer los subtítulos de una manera que ayuda a la audiencia global a entender más fácilmente la serie. No creo que los pequeños detalles realmente importen mucho, ni que cambien el tema principal o la línea de la historia. Pero, por supuesto, cada región tiene una cultura diferente. Podría haber una palabra específica en coreano que encapsule con precisión un concepto que podría no existir en otras regiones. Creo que en ese caso, cambiar las palabras de los subtítulos para ayudar a la audiencia a entender mejor la historia está bien. No creo que los matices sutiles cambien realmente lo que quiere decir serie, por lo que no me preocupan esas pequeñas diferencias".

Alerta de spoilers: solo para espectadores que han visto la serie

No sigas leyendo si aún no has visto la serie completa, ya que lo que viene a continuación contiene spoilers.

Netflix ha preguntado al protagonista de El juego del calamar por su opinión al respecto de algunas actuaciones concretas de su personaje a lo largo de la serie, como cuando descubre que su mejor amigo, Sang-woo, con quien luego compite en los juegos, no es el triunfador que él creía.

"En el episodio 1, Gi-hun dice una y otra vez que Sang-woo 'era el niño más inteligente de su vecindario'. Pero su amigo tomó tantas malas decisiones en su vida, y después en el juego, engañando a otras personas, matando a otras personas. Fue una gran sorpresa para Gi-hun cuando alguien que lo enorgullecía hizo cosas tan brutales", opina.

"Yo me habría retirado antes del juego"

Lee Jung-jae cuenta que él no habría llegado tan lejos en una versión real de Squid Game. "Soy muy malo en los juegos, nunca habría llegado a la final". "Bueno, tal vez hubiera hecho un trabajo relativamente bueno en las canicas –uno de los juegos de la serie-, pero no creo que hubiera durado tanto. Me habría retirado antes", confiesa.

¿Por qué deja intacto su premio millonario?

Al final de la serie, Gi-hun está tan desmoralizado que deja intacto su premio de 33 millones de euros en el banco. Al final del último episodio, se da cuenta de que quiere hacer algo para detener este terrible juego, financiado por gente adinerada que apuesta por los jugadores. Netflix le pregunta si cree que esto es un mensaje "sobre la disparidad económica y la bancarrota moral". Pero Lee sin embargo, insiste en que "el mensaje real es sobre el altruismo".

¿Cómo podría continuar su personaje en una segunda temporada?

La serie termina con Gi-hun decidiendo en el último momento quedarse en Corea del Sur, en lugar de tomar el avión a Los Ángeles para ver a su hija. Aunque Netflix aún no ha confirmado si habrá segunda temporada, ¿cómo cree su protagonista que debería continuar?