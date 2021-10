Pablo Iglesias ya ha visto 'El juego del calamar': "Les aseguro que le va a gustar al Papa..."

Pablo Iglesias, conocido seriéfilo, no ha podido resistirse a ver la exitosa de serie de Netflix, y por supuesto, compartir su teoría. El ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Unidas Podemos ha escrito un artículo de opinión para Ctxt, titulado "El capitalismo como inmundicia moral", en el que concluye que "El juego del calamar ridiculiza la creencia neoliberal de que el éxito es el resultado del esfuerzo y el mérito, y reivindica la dignidad de la huelga como expresión del compañerismo en la memoria de un personaje frente al individualismo".