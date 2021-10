'El juego del calamar' ya es la serie más vista en la historia de Netflix, un éxito que "no vimos venir"

Squid Game (título en inglés) desbanca así a la serie que ostentaba hasta ahora el primer puesto, Los Bridgertons , con 82 millones de visionados en sus primeros 28 días de lanzamiento, seguida de The Witcher y Lupin (76 millones), Sexo/Vida (67), Stranger Things (67), La Casa de Papel (65 millones), Tiger King (64), Gambito de dama (62) o Sweet Tooth (60).

Como siempre, cabe recordar que estos son los datos que facilita Netflix (no verificados por una empresa de medición) y que se refieren a las personas que han visto, al menos dos minutos de alguno de sus capítulos. Es decir, no tiene en cuenta a aquellos espectadores que la hayan podido abandonar a partir de los primeros episodios, ni ofrece un dato medio de personas que hayan visto la temporada completa.

Aún así, no cabe duda de que El juego del calamar es el fenómeno televisivo del momento , colocándose en el top 1 de las tendencias en todos los países donde se emite Netflix y acaparando la conversación en redes sociales y medios.

Hace dos semanas, el codirector ejecutivo y director de contenido de Netflix, Ted Sarandos, ya avisó de que El juego del calamar conseguiría este hito de ser la serie más vista de la historia de la plataforma. Y reconocía que no se lo esperaban. "No lo vimos venir, en términos de su popularidad global" , admitió el directivo de Netflix.

El creador y director de la serie, Hwang Dong-hyuk, ha contado en entrevistas que concibió la serie por primera vez en 2008, pero le costó más de una década convencer a los estudios coreanos para que la produjeran, en parte por su contenido violento. De hecho, hay quien le ha acusado de plagio, por una película japonesa (As the Gods Will, 2014) que guarda mucha similitud con El juego del calamar, algo que su creador admitió: “Sí, es cierto, se parecen mucho, pero yo lo escribí primero".