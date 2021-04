Una jueza se niega a casar a un hombre vestido de Jack Sparrow: “Mi traje tiene más clase que el típico de pingüino”

Pero su día especial no terminó como esperaban. La jueza del Registro de lo Civil se negó a casarlos por su indumentaria . Y no solo eso. Ni siquiera quiso recibirlos, ni escucharlos. “Los guardias de seguridad nos impidieron la entrada. No nos dejaron ni acceder al edificio, nos dejaron fuera como si fuésemos unos apestados”, cuenta a NIUS Berto Pirata, como le conoce todo su entorno.

La pareja insiste en que no son unos ‘frikis’. Detrás de sus indumentarias hay un simbolismo y un trasfondo solidario. Ambos, activistas en diferentes proyectos, habían decidido donar todos los regalos de la boda a entidades benéficas con las que colaboran. Vestirse así no solo era una forma de llamar la atención para su fin social, sino que también era una forma de sentirse representados. “María se siente muy orgullosa de ser gallega y, por eso, quería casarse con el traje regional; y a mí todos, hasta mis hijos, me llaman pirata. Nadie me conoce por mi nombre de pila”, explica el novio a NIUS.