Un italiano pasa 15 años creyendo que su novia era la famosa modelo Alessandra Ambrosio

El jugador italiano de 42 años, convencido de que realmente había enamorado a la famosa modelo, llegó a enviarle 700.000 euros a la estafadora durante la relación que mantuvieron on line, cantidad que ésta le pedía pagar tratamientos por supuestos problemas cardíacos.

Los familiares de Cazzaniga y sus compañeros del equipo de voleibol de serie B en el que juega -el New Mate en Gioia del Colle (Bari)-, comenzaron a sospechar tras las elevadas transacciones financieras que hacía. Tras comprobar que todo era una farsa, la familia del jugador y los periodistas han reunido pruebas para denunciarlo.

Fue el corresponsal Ismaele La Vardera quien rastreó a Manuela y Maya. El reportaje de Mediaset reveló que esta “estafadora del amor” se llama Valéria, tiene 50 años y vive en la isla italiana de Cerdeña. Tras ser contactada, ésta negó su participación y dijo que era amiga de Maya. “De todos modos, diga lo que diga, no creo que me crean", se defendió.





“Nunca tuve dudas: para mí fue ella”, dice Roberto, que recibía fotos de su “novia” en Messenger, maquillándose o cambiándose entre bastidores. “Esa voz me hizo sentir a gusto, me consoló”, admite el jugador de New Mater, descrito por sus compañeros como “introvertido” e “ingenuo”.